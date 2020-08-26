مانشستر يونايتد: قبول استئناف ماجواير "بريء حتى تثبت إدانته"

قوبل طلب دفاع الإنجليزي هاري ماجواير بالاستئناف ضد قرار المحكمة اليونانية.

ووفقا لصحيفة "إندبندينت" الإنجليزية فأن استئناف الدفاع في المحكمة اليونانية "يُنهي حكم المحاكمة الأولى".

وأصدر نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي بيانا: "تم رفع دعوى استئناف ضد حُكم الأمس من قبل فريق هاري القانوني، وفقا للإجراءات القضائية اليونانية، يُبطل تقديم الاستئناف حكم المحكمة الابتدائي ويلغي الإدانة".

وتابع البيان: "تم قبول الاستئناف وسيؤدي إلى إعادة محاكمة كاملة في محكمة أعلى درجة. هذا يعني أن هاري ليس لديه سجل إجرامي وأنه يُفترض مرة أخرى أنه بريء حتى تثبت إدانته".

"وبناءً عليه ، فهو لا يخضع لأي قيود سفر دولية".

حُكم ضد مدافع مانشستر يونايتد في المحكمة اليونانية بالسجن 21 شهر و10 أيام مع وقف التنفيذ على خليفة شجار دار بينه وبين مشجعين إنجليز.

ما الذي حدث؟

ماجواير تورط في جدال حاد مع سائحين إنجليز خارج حانة فجر الجمعة، تدخلت الشرطة اليونانية لفض الخلاف قبل تحوله إلى شجار، لكن قائد مانشستر يونايتد رفض التدخل وحاولت الشرطة التحكم في غضب اللاعب لكنه قاوم السلطات. (طالع التفاصيل)

وفقا لصحيفة "بورتو ثيما" اليونانية، فإن ماجواير تم اعتقاله بعد تقييده بسبب مقاومة السلطات وتم اصطحابه مع السائحين الإنجليز إلى مقر الشرطة.

التقارير قالت أن بعض المشجعين سبوا اللاعب ونادي مانشستر يونايتد مما بدأ الشجار، وتقارير أشارت إلى أن شقيقة المدافع الإنجليزي طُعنت بسلاح حاد ما تسبب في نشوب المشاجرة.

قائد مانشستر يونايتد يقضي إجازته بعيدا عن إنجلترا بعد نهاية الموسم الكروي، عقب توديع مانشستر يونايتد بطولة الدوري الأوروبي من نصف النهائي أمام إشبيلية بالخسارة بنتيجة 2-1.

ويخوض مانشستر يونايتد أولى مبارياته في الدوري الإنجليزي الممتاز ضمن منافسات الجولة الثانية بعد تأجيل مباراته في الجولة الأولى ضد بيرنلي، وتنطلق الجولة الثانية يوم 19 من شهر سبتمبر المقبل.

وأصدر نادي مانشستر يونايتد بيانا أعلن من خلال علمه التام بالحادثة المزعومة والتي تورط فيها قائده هاري ماجواير فجر الجمعة في جزيرة ميكونوس في اليونان (طالع التفاصيل).

واسُتبعد ماجواير من قائمة منتخب انجلترا التي تستعد لمواجهات دوري الأمم الأوروبية بعد ساعات قليلة من ظهور اسمه في قائمة جاريث ساوثجيت للأسود الثلاثة.