فوربس: صلاح يحتل المركز الرابع بقائمة لاعبي كرة القدم الأعلى دخلا

احتل محمد صلاح مهاجم ليفربول المركز الرابع في قائمة لاعبي كرة القدم الأعلى دخلا، حسب مجلة فوربس الشهيرة.

وتواجد صلاح في المركز 34 من بين أعلى الرياضيين أجرا في العالم، حيث بلغت أرباحه في عام 2020 الجاري، 35.1 مليون دولار.

وتقدم الدولي المصري من المركز 99 الذي احتله في عام 2019 إلى المركز 34 بفضل زيادة أرباح بلغت 10 ملايين دولار.

وجاء صلاح في المركز الرابع بين لاعبي كرة القدم خلف كريستيانو رونالدو (105 مليون دولار)، ليونيل ميسي (104 مليون دولار) ونيمار (95.5 مليون دولار).

الثلاثي السابق ذكره تواجد في المراكز 2 و3 و4 بقائمة الرياضيين الأعلى دخلا خلف روجيه فيدرير نجم التنس الذي يحصد 106 مليون دولار سنويا.

تأخذ فوربس في الاعتبار رواتب الرياضيين ومكافآتهم وأجورهم في الحملات الإعلانية.

يمثل راتب صلاح السنوي البالغ 23.1 مليون دولار ما يقرب من ثلثي إجمالي أرباحه، فهو يتقاضى 200 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا.

بالإضافة إلى ذلك، بلغ إجمالي الحملات الإعلانية التي يقوم بها مع كيانات عملاقة بحجم أديداس وفودافون وبيبسي وآخرين، نحو 12 مليون دولار.

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النجم المصري زين مواسمه الـ3 مع ليفربول بتاج الدوري الإنجليزي الذي عاد لخزائن النادي بعد 30 عاما من الغياب.

وذلك بعد التتويج بدوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية عام 2019.

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