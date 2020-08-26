مدير برشلونة: ميسي لم يبلغنا بعدم رغبته في التدرب مع الفريق.. نريد بناء المستقبل بوجوده

الأربعاء، 26 أغسطس 2020 - 13:37

كتب : FilGoal

ليونيل ميسي - برشلونة - بايرن ميونيخ

قال رومان بلانيس مدير نادي برشلونة إنه لم يتم إبلاغ فريقه من أي أحد أن ليونيل ميسي قائد الفريق لا يريد الانضمام للتدريبات خلال الأسبوع المقبل استعدادا لانطلاق الموسم الجديد، على خلفية طلب اللاعب للرحيل عن صفوف الفريق.

وصرح بلانيس للصحفيين قائلا: "قلنا ذلك جميعا ورئيس برشلونة قال ذلك، ليو ميسي هو مستقبل فريق برشلونة الذي نبنيه، بناء فريق آخر ليتوج بالألقاب مع أفضل لاعب في العالم والتاريخ".

وأضاف "لقد رسمنا كل التصورات الممكنة مما حدث، والفكرة هي بناء فريق حول أفضل لاعب في العالم".

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وواصل "لا نريد أن نفكر في أي رحيل لميسي على مستوى التعاقدات، نريده أن يستمر معنا، لدينا الكثير من الاحترام له".

وأكمل "إنه الأفضل في العالم، والتاريخ والمستقبل إيجابي، يجب أن نتحدث بتفاؤل، علينا أن نبني كل شيء، برشلونة الذي نرغب في رؤيته".

وتابع "لا يمكننا أن نعرف ذلك كنزاع بين ميسي وبرشلونة، لا يستحق أي منا ذلك، سنعمل على بناء فريق يتوج بالألقاب لبرشلونة".

وأردف "لا يوجد انقسام في النادي حول مستقبل ميسي، الجميع يرغب في الاستمتاع بوجوده".

وواصل "لم يخبرنا أحد أن ميسي لا يريد أن يأتي للتدريبات خلال الأسبوع المقبل، كل شيء تحدثنا عنه يجب أن يظل شأنا داخليا بين كل الأطراف".

وأتم "نحترم ميسي ولن نعلن عما يدور من مفاوضات".

ماذا حدث؟

العديد من مختلف وسائل الإعلام الإسبانية والأرجنتينية أكدت أن ميسي أرسل فاكس لإدارة برشلونة طلب فيه فسخ التعاقد من طرف واحد والرحيل عن النادي.

وأبلغ ميسي إدارة برشلونة بعدم نيته التدرب مع الفريق والخضوع للفحوصات الطبية الاعتيادية استعدادا للموسم الجديد.

ويصر برشلونة أن أحقية ميسي في فسخ التعاقد من طرف واحد انتهت مهلته في العاشر من شهر يونيو الماضي.

أما المسؤولون عن إدارة أعمال ميسي يؤكدون أن قرار فسخ التعاقد من طرف واحد يحق لليو في ظل مد الوسم بسبب جائحة كورونا.

ذلك قبل أن تشير إذاعة "كادينا سير" الإسبانية أن إلى أن برشلونة رد على ميسي بفاكس جديد رفض رحيله وأبلغه برغبته في البقاء في صفوف النادي حتى الاعتزال.

وكان ميسي اجتمع مع مدرب برشلونة الجديد رونالد كومان صباح اليوم الثلاثاء وأوضحت قناة "كواترو" الإسبانية أن الأجواء لم تكن جيدة خلاله.

وأكد التقرير أن ميسي لم يتوقع ما سمعه من مدربه جديد وتم تحذير النجم الأرجنتيني من أن كل الامتيازات التي حصل عليها في الأعوام الأخيرة قد انتهت.

وهو ما أغضب ميسي وانتهى الاجتماع بعجزه عن الرد على مدربه الجديد.

ويتبقى لميسي موسم آخر في تعاقده مع برشلونة.

في إسبانيا الدوري الإسباني ليونيل ميسي
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