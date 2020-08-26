مارك أوفرمارس: فرص انضمام سواريز لأياكس ضئيلة

أوضح مارك أوفرمارس المدير الرياضي لنادي أياكس أمستردام أن فرص انضمام لويس سواريز مهاجم برشلونة للفريق الهولندي ضئيلة.

رونالد كومان المدير الفني الجديد لبرشلونة هاتف لويس سواريز صباح الإثنين، وأخبره أنه لن يعتمد عليه، مما يعني رحيله عن البلوجرانا بعد 6 سنوات في صفوفه.(طالع التفاصيل)

وقال أوفرمارس في تصريحات لشبكة زيجو سبورت: "احتمالات أن يلعب سواريز معنا ضعيفة".

وأضاف "نتواصل دائما مع لاعبي أياكس السابقين وهذا أمر منطقي، عليك أن تعزيز هذه العلاقات، لكن هذا لا يعني عودة سواريز".

سواريز صاحب الـ 33 عاما بدأ اللمعان في عالم كرة القدم بقميص أياكس.

وذكرت تقارير صحفية أن نادي إنتر ميامي الأمريكي يدرس ضم منتخب منتخب أوروجواي، وسط اهتمام فرق أخرى بضمه.

صحيفة "سبورت" الكتالونية من جانبها ذكرت، أن باريس سان جيرمان يترقّب وضع سواريز تزامنًا مع تلك الأنباء.

وذكر التقرير أن محرّك رئيسي في سبيل الصفقة المحتملة هو نيمار جونيور زميل سواريز السابق في برشلونة، إذ يعتقد البرازيلي أن سواريز هو اللاعب المثالي لمجاورته.

باريس سان جيرمان افتقد لمهاجم حاسم في نهائي دوري أبطال أوروبا أمام المرمى، وأهدر العديد من الفرص، ليخسر البطولة.

مهاجم الفريق الأساسي ماورو إيكاردي لم يشارك في أي دقيقة بالمباراة النهائية، إذ فضّل عليه توماس توخيل مدرب الفريق، الكاميروني إيريك ماكسيم تشوبو موتينج ليحل بديلا في الشوط الثاني.

رغم ذلك الاهتمام، فإن باريس سان جيرمان لم يتحرك بشكل رسمي حتى اللحظة، إذ ينتظر الانفصال الرسمي بين سواريز وبرشلونة.

تقرير سبورت ذكر أيضا أن سواريز يحظى بالاهتمام في الدوري الإنجليزي والإيطالي، وشدد أنه يرفض فكرة اللعب في فريقه الأسبق أياكس أمستردام.

سواريز (33 عاما) يعد الهداف التاريخي الثالث لـ برشلونة برصيد 198 هدفا سجلها في 283 مباراة بقميص الفريق.

وانضم لويس إلى أياكس عام 2007 قادما من جرونينجن الهولندي، قبل أن يرحل في الساعات الأخيرة من سوق الانتقالات الشتوية عام 2011 إلى ليفربول ليعوض رحيل فيرناندو توريس إلى تشيلسي.

مع أياكس، لعب سواريز 159 مباراة بقميص الفريق الهولندي ونجح في تسجيل 111 هدفا وصناعة 68.

تألق سواريز مع أياكس جعله يحصد جائزة لاعب العام في هولندا عام 2010، ورفع لقب الدوري وكأس هولندا.

وبعد رحلة مليئة بالأهداف مع ليفربول، انضم سواريز إلى برشلونة في 2014.

مع برشلونة، سجل سواريز 198 هدفا وصنع 109 خلال ظهوره في 283 مباراة في كل البطولات، وحقق كل الألقاب الممكنة رفقة ليونيل ميسي.

طالع أيضا..

مدير برشلونة يتحدث عن مصير ميسي

فيروس كورونا يواصل ضرب منافس الأهلي

25 رسالة من شريف إكرامي.. عن الأهلي ورحيله ورمضان صبحي