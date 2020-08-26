خبر في الجول – كاف يخاطب الاتحادين المصري والمغربي بتفاصيل نصف نهائي الأبطال

الأربعاء، 26 أغسطس 2020 - 15:26

كتب : فادي أشرف

نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

خاطب الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف)، الاتحادين المغربي والمصري للعبة، بخصوص تفاصيل مباريات نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وخاطب كاف الاتحادين حسبما علم FilGoal.com بأن الرجاء المغربي سيستضيف الزمالك في تمام التاسعة بتوقيت القاهرة يوم 25 سبتمبر، فيما يستضيف الوداد الأهلي في اليوم التالي بنفس الموعد.

أما بالنسبة لمواجهتي الإياب، فبحسب خطاب كاف، سيواجه الزمالك الرجاء على استاد برج العرب يوم 2 أكتوبر في تمام التاسعة مساء.

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أما الأهلي، فقال الخطاب إنه سيواجه الوداد على استاد الأهلي we السلام يوم 3 أكتوبر في تمام التاسعة مساء.

ولم تتوقف الاستعدادات التنظيمية لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا حتى يوم الثلاثاء، رغم ظهور حالات كورونا في صفوف الوداد والرجاء.

وعلم FilGoal.com أن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف)، ونظيره المغربي، تبادلا الخطابات في الأيام الماضية حول التفاصيل التنظيمية لمباراتي ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، بين الوداد والأهلي، والرجاء المغربي والزمالك.

وحتى الآن، لم يتغير موقف كاف من لعب المباريات في موعدها، حتى إشعار آخر.

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