رسميا - فاردي مستمر مع ليستر حتى 2023

مدد جيمي فاردي مهاجم ليستر سيتي يوم الأربعاء تعاقده مع النادي لمدة 3 سنوات.

ويحتفظ ليستر بالمهاجم الفائز بالحذاء الذهبي في الموسم المنصرم حتى صيف عام 2023.

وقال فاردي لموقع ناديه: "من الصعب وصف الرحلة التي خضتها مع نادي ليستر، وعلى الرغم من أننا حققنا الكثير معًا بالفعل، غير أنني أعلم أن لدي الكثير لتحقيقه مع هذا الفريق".

وأضاف "لدينا فريق رائع أعتقد أنه قادر على التحسن ولا يمكنني الانتظار لمعرفة ما يمكننا تحقيقه معًا في السنوات القليلة المقبلة".

وسجل اللاعب البالغ من العمر 33 عامًا 23 هدفا ليفوز بالحذاء الذهبي في الدوري الإنجليزي في موسم 2019/2020.

ويحتل الدولي الإنجليزي المركز الرابع في قائمة هدافي النادي على الإطلاق برصيد 129 هدفا، سجلها خلال 309 مباراة.

فاردي انضم إلى ذئاب ليستر عام 2012 قادما من فليتوود تاون، وأثبت نفسه كواحد من أبرز المهاجمين في كرة القدم الإنجليزية.

صنع المهاجم المولود في شيفيلد التاريخ خلال موسم فوز ليستر بلقب الدوري 2015/2016، إذ سجل 24 هدفا.

طالع أيضا..

مدير برشلونة يتحدث عن مصير ميسي

فيروس كورونا يواصل ضرب منافس الأهلي

25 رسالة من شريف إكرامي.. عن الأهلي ورحيله ورمضان صبحي