مؤتمر تقديم ترينكاو: بالطبع أرغب في استمرار ميسي.. محاكاة فيجو؟ أريد كتابة قصتي

رفض فرانشيسكو ترينكاو لاعب برشلونة الجديد التعليق على أنباء رغبة قائد فريقه ليونيل ميسي في الرحيل عن صفوف النادي، متمنينا استمراره مع الفريق.

وصرح ترينكاو في مؤتمر تقديمه كلاعب لبرشلونة: "فخر لي أن أتواجد في أفضل نادي في العالم وأن أكون قادرا على الفوز بكل شيء مع هذا النادي".

وأضاف "مشاعري تجاه كامب نو؟ إنه يومي الأول وهو جيد جدا، أشعر بسعادة كبيرة تجاه كل شيء، كل شيء هنا كبير جدا وأنا سعيد للغاية للتواجد هنا وأن أكون قادرا على تسجيل وصناعة الكثير من الأهداف".

وواصل "لم أتحدث بعد مع رونالد كومان، وميسي؟ بالطبع أرغب أن يستمر مع الفريق لنرى ما سيحدث".

وأكمل "مثلي الأعلى في البرتغال؟ حسنا، الجميع لديهم قصتهم، والآن أرغب في كتابة قصتي".

وتابع "رحيل ميسي؟ كما قلت سابقا أنا هنا لأؤدي عملي وأشارك في أكثر عدد من المباريات".

وأردف "أولا يجب أن أتحدث مع مدربي قبل الحديث عن مركزي، يمكنني اللعب في كافة المراكز، أنا هنا لأساعد الفريق ولنرى أين يرغب المدرب في إشراكي".

واستكمل "تكرار مستوى فيجو في برشلونة؟ فيجو جيد جدا، لكنني هنا لكتابة قصتي وتقديم عملي".

وأتم "سأمنح كل ما لدي وأفضل ما لدي وسيكون معي لاعبين مثل ميسي كمرجع لي".

صاحب الـ20 عاما انضم إلى برشلونة خلال الصيف الجاري بعد بيدري لاعب لاس بالماس، ليكون ثاني صفقات الفريق الكتالوني الشابة لهذه النافذة.

ترينكاو الذي لم يلعب مع منتخب البرتغال بعد، انضم إلى برشلونة قادما من براجا بمبلغ 31 مليون يورو، ويمتد عقده الحالي حتى صيف 2025.

البرتغالي الذي يجيد اللعب في أكثر من 7 مراكز، كجناح أيمن وأيسر ومهاجم ثاني وصانع ألعاب ولاعب وسط محور ولاعب وسط أيمن وأيسر، لعب بقميص براجا في 48 مباراة بكل المسابقات سجل خلالها 9 أهداف وصنع 13 آخرين.

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