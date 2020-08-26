مؤتمر تقديم ترينكاو: بالطبع أرغب في استمرار ميسي.. محاكاة فيجو؟ أريد كتابة قصتي

الأربعاء، 26 أغسطس 2020 - 13:51

كتب : FilGoal

ترينكاو

رفض فرانشيسكو ترينكاو لاعب برشلونة الجديد التعليق على أنباء رغبة قائد فريقه ليونيل ميسي في الرحيل عن صفوف النادي، متمنينا استمراره مع الفريق.

وصرح ترينكاو في مؤتمر تقديمه كلاعب لبرشلونة: "فخر لي أن أتواجد في أفضل نادي في العالم وأن أكون قادرا على الفوز بكل شيء مع هذا النادي".

وأضاف "مشاعري تجاه كامب نو؟ إنه يومي الأول وهو جيد جدا، أشعر بسعادة كبيرة تجاه كل شيء، كل شيء هنا كبير جدا وأنا سعيد للغاية للتواجد هنا وأن أكون قادرا على تسجيل وصناعة الكثير من الأهداف".

أخبار متعلقة
مدير برشلونة: ميسي لم يبلغنا بعدم رغبته في التدرب مع الفريق.. نريد بناء المستقبل بوجوده سبورت: برشلونة أخبر ميسي أنه لا يمكنه الرحيل مجانا موندو ديبورتيفو: برشلونة يسعى لضم مدافع منتخب السنغال تحت 20 عاما

وواصل "لم أتحدث بعد مع رونالد كومان، وميسي؟ بالطبع أرغب أن يستمر مع الفريق لنرى ما سيحدث".

وأكمل "مثلي الأعلى في البرتغال؟ حسنا، الجميع لديهم قصتهم، والآن أرغب في كتابة قصتي".

وتابع "رحيل ميسي؟ كما قلت سابقا أنا هنا لأؤدي عملي وأشارك في أكثر عدد من المباريات".

وأردف "أولا يجب أن أتحدث مع مدربي قبل الحديث عن مركزي، يمكنني اللعب في كافة المراكز، أنا هنا لأساعد الفريق ولنرى أين يرغب المدرب في إشراكي".

واستكمل "تكرار مستوى فيجو في برشلونة؟ فيجو جيد جدا، لكنني هنا لكتابة قصتي وتقديم عملي".

وأتم "سأمنح كل ما لدي وأفضل ما لدي وسيكون معي لاعبين مثل ميسي كمرجع لي".

صاحب الـ20 عاما انضم إلى برشلونة خلال الصيف الجاري بعد بيدري لاعب لاس بالماس، ليكون ثاني صفقات الفريق الكتالوني الشابة لهذه النافذة.

ترينكاو الذي لم يلعب مع منتخب البرتغال بعد، انضم إلى برشلونة قادما من براجا بمبلغ 31 مليون يورو، ويمتد عقده الحالي حتى صيف 2025.

البرتغالي الذي يجيد اللعب في أكثر من 7 مراكز، كجناح أيمن وأيسر ومهاجم ثاني وصانع ألعاب ولاعب وسط محور ولاعب وسط أيمن وأيسر، لعب بقميص براجا في 48 مباراة بكل المسابقات سجل خلالها 9 أهداف وصنع 13 آخرين.

اقرأ أيضا

كرة يد - الاتحاد الدولي يكشف التفاصيل النهائية لقرعة بطولة العالم.. مصر تختار مجموعتها

25 رسالة من شريف إكرامي

في إسبانيا الدوري الإسباني
نرشح لكم
أخر الأخبار
رحيل ميسي.. لماذا لا يعني قراره سوى بداية حرب واستقالة غير ممكنة 9 دقيقة | تقرير في الجول
صحفي بي إن سبورت: ميسي طلب بطاقة دولية مؤقتة للرحيل عن برشلونة.. سيتي الأقرب 22 دقيقة | أوروبا
مارك أوفرمارس: فرص انضمام سواريز لأياكس ضئيلة 35 دقيقة | أوروبا
مباشر في الدوري - طلائع الجيش (0) سموحة (0).. انطلاق المباراة 36 دقيقة | الدوري المصري
خبر في الجول – كاف يخاطب الاتحادين المصري والمغربي بتفاصيل نصف نهائي الأبطال 56 دقيقة | إفريقيا
سبورت توضح: لماذا لن يدفع من يشتري ميسي 700 مليون يورو ودور فيفا ساعة | أوروبا
المقاولون: تراجعنا عن عدم بث مباراة الزمالك.. ولم نقرر الاستغناء عن حفني ساعة | الدوري المصري
رسميا - فاردي مستمر مع ليستر حتى 2023 ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 10 رسائل من مرتضى منصور بعد الفوز على الأهلي.. وموقف أوباما وساسي 2 مروان محسن لـ في الجول: لقطة التسلل؟ وكأنها هي سبب كل ما حدث.. حسبنا الله ونعم الوكيل 3 بيراميدز يكشف تشخيص إصابة عبد الله السعيد 4 وليد سليمان لـ في الجول: أنا في المستشفى.. لم أتعمد إيذاء عبد الشافي
قد ينال إعجابك