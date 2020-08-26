كرة يد - الاتحاد الدولي يكشف التفاصيل النهائية لقرعة بطولة العالم.. مصر تختار مجموعتها

أعلن الاتحاد الدولي لكرة اليد عن تفاصيل قرعة النسخة 27 من بطولة العالم لرجال كرة اليد - مصر 2021.

وتقام القرعة في السابعة من مساء السبت 5 سبتمبر أمام سفح الأهرامات بمشاركة 32 منتخبا لأول مرة في تاريخ المسابقة.

وكشف الاتحاد الدولي عن حق منتخب مصر الذي يحل في التصنيف الثاني في اختيار مجموعته كمستضيف البطولة.

وعقب اختيار منتخب مصر لمجموعته، سيتم سحب بقية القرعة التي تنقبل مباشرة عبر موقع الاتحاد الدولي.

سيتم وضع الفرق الـ 32 في أربعة أوعية، كل منها تضم ثمانية فرق بالتصنيف التالي:

التصنيف الأول: الدنمارك - إسبانيا - كرواتيا - النرويج - سلوفينيا - ألمانيا - البرتغال - السويد

التصنيف الثاني: مصر - الأرجنتين - تونس - الجزائر - قطر -النمسا - المجر - بيلاروسيا

التصنيف الثالث: أيسلندا - البرازيل - فرنسا - كوريا الجنوبية - اليابان - البحرين - التشيك - أوروجواي

التصنيف الرابع: أنجولا - كاب فيردي - الكونغو الديمقراطية - المغرب - بولندا - روسيا - المنتخب المتأهل من بطولة الفرصة الأخيرة أمريكا الجنوبية - منتخب متأهل من اتحاد الكاريبي

سيتم سحب فريق من كل وعاء تنازليا وضمهم إلى إحدى المجموعات الثمانية في نفس الترتيب الذي يمنحه التصنيف لهم.

وبعد انتهاء سحب أول أربعة فرق من الأربعة أوعية، سيكون لمنتخب مصر الذي يحل في التصنيف الثاني الحق في اختيار مجموعته كمستضيف البطولة.

سيتم توزيع الـ 32 فريقا على ثماني مجموعات تضم أربعة فرق، وسيتأهل أول ثلاثة فرق من كل مجموعات للدور الرئيسي الذي سيضم 24 فريقا، بينما تنتقل الثماني فرق غير المتأهلة إلى كأس الرئيس.

وفي الدور الرئيسي، سيتم توزيع الـ 24 منتخبا على أربع مجموعات كل تضم ست فرق، ويتأهل بطل ووصيف كل مجموعة لدور الثمانية الذي سيقام بنظام خروج المغلوب حتى الدور النهائي.