منافس الأهلي - فيروس كورونا يواصل ضرب الوداد.. ارتفاع عدد الحالات إلى 14

ارتفعت حالات الإصابة بفيروس كورونا في صفوف الوداد المغربي إلى 14 حالة، حسب تقارير مغربية.

حتى يوم الثلاثاء سجل فريق الوداد 11 حالة إصابة بفيروس كورونا، قبل أن تظهر 3 حالات جديدة، وفقا لموقع le360 سبور المغربي يوم الأربعاء.

وأوضح التقرير المغربي أن نتائج التحاليل الطبية بالكشف عن فيروس كورونا، التي قام بها فريق الوداد، أكدت إيجابية فحوصات لاعبه أيوب المودن لينضم إلى قائمة المصابين بالفيروس في الفريق الأحمر .

واضطر مسؤولو فريق الوداد إلى تغيير مكان إقامة الفريق الأحمر، حيث يقضي فترة الحجر الصحي، وذلك فور تلقي إدارته خبر إيجابية 3 من أعضاء الفريق وإصابتهم بفيروس كورونا.

ولم تتوقف الاستعدادات التنظيمية لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا حتى يوم الثلاثاء، رغم ظهور حالات كورونا في صفوف الوداد والرجاء.

وعلم FilGoal.com أن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف)، ونظيره المغربي، تبادلا الخطابات في الأيام الماضية حول التفاصيل التنظيمية لمباراتي ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، بين الوداد والأهلي، والرجاء المغربي والزمالك.

وحتى الآن، لم يتغير موقف كاف من لعب المباريات في موعدها، حتى إشعار آخر.

وقرر الاتحاد المغربي لكرة القدم تأجيل دربي الدار البيضاء بين الوداد والرجاء في الجولة 25 من الدوري لأجل غير مسمى بعد تبين إصابة لاعبين في الأول بفيروس كورونا، حيث سجل النادي 11 حالة بحسب التقارير المغربية.

وكان مقررا إقامة المباراة يوم الأربعاء 26 أغسطس في ملعب محمد الخامس.

ويتصدر الرجاء ترتيب الدوري المغربي بفارق 5 نقاط عن الوداد، وخاض الأول مباراة أكثر من الأخير.

ومنذ استئناف البطولة المغربية خاض الرجاء 7 مباريات فاز في 5 منها ولم يخسر.

بينما لعب الوداد 4 مباريات خسر فيها 5 نقاط.

ويستعد الناديان لمواجهة الأهلي والزمالك في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويلعب الوداد ضد الأهلي بينما يواجه الرجاء فريق الزمالك.

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