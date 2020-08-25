مختار مختار يعلن رحيله عن الإنتاج الحربي: اللاعبون لا ينفذون ما أطلبه في الملعب

أعلن مختار مختار المدير الفني لـ الإنتاج الحربي رحيله عن تدريب الفريق عقب مباراة طلائع الجيش المقبلة في المؤتمر الصحفي عقب الخسارة من بيراميدز 3-0.

وتفوق بيراميدز بثلاثية دون مقابل على الإنتاج الحربي ضمن مباريات الجولة الـ 22 من الدوري المصري. (طالع التفاصيل)

وقال مختار مختار عقب المباراة: "الفريق يحتاج للتغيير حاليا ولابد من مدرب جديد وسأترك مهمتي عقب لقاء طلائع الجيش".

وأضاف "أتحدث مع اللاعبين في المحاضرات قبل المباريات ولا ينفذ منها أي شيء تماما داخل الملعب، وكنت ألتمس العدز للاعبين في المباريات الأخيرة ولكن أمام بيراميدز الأمر لا يحتمل وكان قرار الرحيل ولقاء الطلائع سيكون الأخير".

وأوضح "مجدي عبد العاطي ليس في يده عصا سحرية ليضيف للفريق في هذا التوقيت الصعب، وفريق تدرب 6 أيام وخاض مباريات صعبة من بينها الأهلي وبيراميدز، ومن الطبيعي التراجع وهذه النتائج، ولكن لابد من الرحيل والقرار نهائي ومنحت فرصة للإدارة لتبحث عن مدرب جديد حتى الانتهاء من لقاء الطلائع".

وتابع عن الخسارة "الإنتاج يمر بفترة عصيبة للغاية في الأداء والنتائج، وبعد الإصابات العديدة بكورونا تأثر الإعداد كثيرا ووضح تراجع النتائج".

وأكمل "الإجهاد الشديد وضح على لاعبي فريقه بسبب ضيق فترة الإعداد والتأثر بكورونا، وكان لدي أمل أن يكون الأداء أفضل ولكن للأسف الشديد كل لقاء يشهد نتائج سلبية تُحبط الفريق، الهدف المبكر أحبط اللاعبين".

وتجمد رصيد الإنتاج الحربي عند النقطة 24 في المركز التاسع.

video:1

مختار مختار قاد الإنتاج بدءا منذ موسم 2016-17 وفي أول مباراة قاد الفريق للتعادل مع أسوان بهدف لكل فريق.

في أول موسم أنهى الإنتاج مشواره في الدوري في المركز الـ 13 بجدول الترتيب، وفي الموسم التالي أنهى الإنتاج في المركز السابع برصيد 47 نقطة وهو أفضل مركز وصل له الفريق منذ بداية مشواره في الدوري المصري.

الموسم الماضي 2018-19 تراجع الفريق للمركز الـ 13 في الترتيب النهائي بجدول المسابقة.

وفي الموسم الجاري حقق الفريق 5 انتصارات و9 تعادلات وتكبد 7 هزائم في 21 مباراة محتلا المركز التاسع.

ولم يعرف الإنتاج الفوز منذ 18 يناير الماضي إذ خسر الفريق 4 مباريات وتعادل في 3، آخرها الخسارة من بيراميدز.