صراع الوصافة يشتعل.. بيراميدز يفوز على الإنتاج بثلاثية

الثلاثاء، 25 أغسطس 2020 - 21:54

كتب : FilGoal

بيراميدز - الإنتاج الحربي

أشعل بيراميدز الصراع على المركز الثاني في الدوري المصري بعدما فاز على الإنتاج الحربي بثلاثية دون رد ضمن الجولة الـ22 من المسابقة.

ووصل بيراميدز إلى النقطة 42 في المركز الثاني بفارق الأهداف عن الزمالك الذي يمتلك نفس الرصيد قبل خصم 3 نقاط منه بنهاية الموسم وفقا لقرار اتحاد الكرة.

بينما تجمد رصيد الإنتاج الحربي عند النقطة 24 في المركز التاسع.

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تقدم الإنتاج في الدقيقة 3 بهدف سجله إبراهيم حسن بعد عرضية من محمد حمدي أخطأ دفاع الإنتاج في إبعادها.

وواصل بيراميدز سيطرته على المباراة وسجل جون أنتوي الهدف الثاني في الدقيقة 30 بعد عدة تمريرات متبادلة داخل منطقة الجزاء.

وعاد إبراهيم حسن ليسجل الهدف الثاني له والثالث لبيراميدز في الدقيقة 73 بعرضية أخرى من محمد حمدي وصلت له داخل منطقة الجزاء قبل أن يضع الكرة على يمين عامر عامر حارس الإنتاج.

وتقاسم الفريقين السيطرة على الكرة في الدقائق المتبقية من المباراة، قبل أن يطلق الحكم صافرة النهاية بفوز بيراميدز بثلاثية دون رد.

بيراميدز الإنتاج الحربي الدوري المصري إبراهيم حسن
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