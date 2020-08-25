حمادة صدقي لـ في الجول: إيجابية عينة الهاني سليمان بفيروس كورونا

الثلاثاء، 25 أغسطس 2020 - 20:44

كتب : أحمد الخولي

الهاني سليمان - سموحة

أعلن حمادة صدقي المدير الفني لفريق سموحة إيجابية عينة الهاني سليمان حارس المرمى بفيروس كورونا.

ويستعد سموحة لمواجهة فريق طلائع الجيش في الرابعة من عصر غدا الأربعاء ضمن مباريات الجولة 22 من الدوري المصري.

وقال صدقي لـ FilGoal.com: "أثبتت نتائج المسحة الطبية إيجابية عينة واحدة للفريق".

أخبار متعلقة
مدرب بيراميدز: كنا أفضل من سموحة في كل شيء.. ولا أفكر في الصفقات حاليا بيراميدز يقهر سموحة في الوقت القاتل ويتجاوز الزمالك والمقاولون تشكيل بيراميدز – الشناوي وأنتوي أساسيان أمام سموحة مواعيد مباريات الجمعة 21 أغسطس 2020.. سموحة يواجه بيراميدز ونهائي الدوري الأوروبي

وكشف صدقي "العينة الإيجابية كانت لهاني سليمان حارس مرمى الفريق".

وأوضح صدقي "لم تظهر أي أعراض على الهاني سليمان ولكن المسحة الطبية كشفت إصابته".

وأتم تصريحاته "تم استبعاد اللاعب وخضوعه للعزل المنزلي وسيخضع لمسحة جديدة يوم الجمعة المقبل".

وغاب الهاني سليمان عن مباريات الفريق الثلاثة الأخيرة في الدوري بسبب الإيقاف من الاتحاد المصري لكرة القدم.

وكان من المفترض أن مواجهة سموحة وطلائع الجيش تشهد خوضه المباراة الأولى للفريق السكندري بعد العودة من الإيقاف.

طالع أيضا

استعدادات نصف نهائي الأبطال مستمرة رغم إصابات كورونا في الوداد

سلبية مسحة جميع عناصر فريق المصري

سموحة الهاني سليمان في الدوري فيروس كورونا
نرشح لكم
أخر الأخبار
النني يسجل هدفا جميلا في انتصار أرسنال الودي على ميلتون دونز دقيقة | الدوري الإنجليزي
رسميا - الزمالك يجدد تعاقد محمود علاء 7 دقيقة | الدوري المصري
مباشر نهائي كأس السلة - الاتحاد (11) × الأهلي (10).. الربع الأول 12 دقيقة | رياضات أخرى
حمادة صدقي لـ في الجول: إيجابية عينة الهاني سليمان بفيروس كورونا 15 دقيقة | الدوري المصري
ريال مدريد بطل أوروبا للشباب.. راؤول يقود الملكي للقب القاري الأول و"لعنة جوتمان" لا تزال تقتل بنفيكا 17 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
تقارير: برشلونة رفض رحيل ميسي.. قد يلجأ للمحكمة 18 دقيقة | أوروبا
مسعد عوض: تقليد نوير؟ أتمنى أن أكون مثله 41 دقيقة | أوروبا
كشري: تقنية الفيديو تخدم الفرق الصغيرة.. وكدنا نفوز بالـ 3 نقاط أمام إنبي 51 دقيقة |
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 10 رسائل من مرتضى منصور بعد الفوز على الأهلي.. وموقف أوباما وساسي 2 مروان محسن لـ في الجول: لقطة التسلل؟ وكأنها هي سبب كل ما حدث.. حسبنا الله ونعم الوكيل 3 بيراميدز يكشف تشخيص إصابة عبد الله السعيد 4 وليد سليمان لـ في الجول: أنا في المستشفى.. لم أتعمد إيذاء عبد الشافي
قد ينال إعجابك