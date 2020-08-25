حمادة صدقي لـ في الجول: إيجابية عينة الهاني سليمان بفيروس كورونا

أعلن حمادة صدقي المدير الفني لفريق سموحة إيجابية عينة الهاني سليمان حارس المرمى بفيروس كورونا.

الهاني سليمان النادي : سموحة سموحة

ويستعد سموحة لمواجهة فريق طلائع الجيش في الرابعة من عصر غدا الأربعاء ضمن مباريات الجولة 22 من الدوري المصري.

وقال صدقي لـ FilGoal.com: "أثبتت نتائج المسحة الطبية إيجابية عينة واحدة للفريق".

وكشف صدقي "العينة الإيجابية كانت لهاني سليمان حارس مرمى الفريق".

وأوضح صدقي "لم تظهر أي أعراض على الهاني سليمان ولكن المسحة الطبية كشفت إصابته".

وأتم تصريحاته "تم استبعاد اللاعب وخضوعه للعزل المنزلي وسيخضع لمسحة جديدة يوم الجمعة المقبل".

وغاب الهاني سليمان عن مباريات الفريق الثلاثة الأخيرة في الدوري بسبب الإيقاف من الاتحاد المصري لكرة القدم.

وكان من المفترض أن مواجهة سموحة وطلائع الجيش تشهد خوضه المباراة الأولى للفريق السكندري بعد العودة من الإيقاف.

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