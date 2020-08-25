مسعد عوض: تقليد نوير؟ أتمنى أن أكون مثله

أشاد مسعد عوض حارس أسوان بأداء الفريق عقب التعادل مع إنبي في الجولة الـ 22 من الدوري المصري.

وحصد أسوان نقطة في صراع الهبوط أمام إنبي (طالع التفاصيل)

وقال حارس زهرة الجنوب: "مباراة المقاولون العرب كانت صعبة، ولم يكن هناك توفيق في مباراة مصر للمقاصة ونادي مصر واعتقد أن التعادل مع إنبي أفضل من لا شيء".

وواصل عبر قناة أون تايم سبورتس 2: "نقطة مهمة تفرق معنا الفترة المقبلة في ظل الغيابات ونستهدف للتألق في الفترة المقبلة".

وأضاف "هدفنا هو الابتعاد عن شبح الهبوط، مع مجدي عبد العاطي جمّع فريقا محترما وأتمنى التوفيق لكشري وتحقيق الهدف بالبقاء في الدوري".

وأتم هل يُقلد مانويل نوير حارس بايرن ميونيخ الألماني "هذا شرف وأتمنى أن أكون مثله واتحسن في الفترة المقبلة".

مسعد عوض ساهم في الخروج بشباك نظيفة أمام المقاولون العرب في الجولة الماضية، وتألق في مواجهة هجوم إنبي في لقاء اليوم.

واستقبل مسعد عوض 29 هدفا الموسم الجاري وخرج في 4 مباريات بشباك نظيفة.

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هدفا المباراة جاءا في الشوط الأول بعدما تقدم أسوان عن طريق إبراهيم جلال وتعادل أحمد علي للفريق البترولي من صناعة الحارس محمود جاد.

ولأول مرة يخطف أسوان 4 نقاط من إنبي في الدوري المصري من آخر 6 مواجهات بين الفريقين، في موسم 2015-2016 حصد إنبي 4 نقاط من مواجهة أسوان، ثم تكرر الأمر ذاته في الموسم التالي.

الموسم الحالي حصد أسوان الفوز في لقاء الدور الأول وخطف نقطة في الدور الثاني أمام إنبي.

تعادل هو التاسع لإنبي هذا الموسم في الدوري كثالث أكثر فريق تعادلا بعد سموحة صاحب الـ 12 تعادل وطنطا صاحب الـ 10 تعادلات ومتساويا مع طلائع الجيش والإنتاج الحربي والاتحاد السكندري في عدد التعادلات.

فيما تعادل أسوان في المباراة الثامنة له على التوالي.

وارتفع رصيد إنبي عند 30 نقطة ظل بها في المركز السادس، بينما أصبح رصيد زهرة الجنوب 23 نقطة في المركز الـ12 مبتعدا عن مراكز الهبوط بفارق 3 نقاط.