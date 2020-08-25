في ظهور تير شتيجن المصري.. إنبي يتقاسم النقاط مع أسوان

تقاسم إنبي وأسوان نقاط المواجهة التي جمعت الفريقين على ملعب بتروسبورت ضمن مواجهات الجولة الـ 22 من الدوري المصري والتي انتهت 1-1.

هدفا المباراة جاءا في الشوط الأول بعدما تقدم أسوان عن طريق إبراهيم جلال وتعادل أحمد علي للفريق البترولي من صناعة الحارس محمود جاد.

ولأول مرة يخطف أسوان 4 نقاط من إنبي في الدوري المصري من آخر 6 مواجهات بين الفريقين، في موسم 2015-2016 حصد إنبي 4 نقاط من مواجهة أسوان، ثم تكرر الأمر ذاته في الموسم التالي.

الموسم الحالي حصد أسوان الفوز في لقاء الدور الأول وخطف نقطة في الدور الثاني أمام إنبي.

تعادل هو التاسع لإنبي هذا الموسم في الدوري كثالث أكثر فريق تعادلا بعد سموحة صاحب الـ 12 تعادل وطنطا صاحب الـ 10 تعادلات ومتساويا مع طلائع الجيش والإنتاج الحربي والاتحاد السكندري في عدد التعادلات.

فيما تعادل أسوان في المباراة الثامنة له على التوالي.

وارتفع رصيد إنبي عند 30 نقطة ظل بها في المركز السادس، بينما أصبح رصيد زهرة الجنوب 23 نقطة في المركز الـ12 مبتعدا عن مراكز الهبوط بفارق 3 نقاط.

إبراهيم جلال تقدم أولا لأسوان في الدقيقة 12 بعدما تلقى عرضية متقنة من أحمد عامر أسكنها في الشباك.

الحكم لم يحتسب الهدف مباشرة إلا بعد العودة لتقنية الفيديو للتأكد من أن جلال ليس في موقف تسلل بعدما رفع الحكم المساعد رايته، ليحتسب الهدف بعد مطالعة الـ VAR.

بدأ إنبي الضغط على دفاع أسوان لتسجيل التعادل فجاء هدف التعادل مباشرة عن طريق أحمد علي.

المهاجم المخضرم البالغ 34 عاما سجل للمباراة الثانية على التوالي بعدما استغل تمريرة طولية من محمود جاد حارس إنبي -على طريقة تير شتيجين حارس برشلونة والذي مرر كرة حاسمة لـ جريزمان أمام ريال مايوركا في الدوري الإسباني- فسدد علي بكل قوة على مسعد عوض.

رفع صاحب الـ34 عاما رصيده إلى 74 هدفا في مسابقة الدوري ليعادل رقم حمادة إمام أسطورة الزمالك بنفس عدد الأهداف في البطولة.

أهداف علي مقسمة إلى (18 هدفا بقميص الإسماعيلي – 13 هدفا بقميص الزمالك – 41 هدفا بقميص المقاولون العرب – هدفان بقميص إنبي).

وبذلك يتجاوز علي أهداف كل من محمد بركات لاعب الإسماعيلي والأهلي السابق، وعلي أبو جريشة أسطورة الدراويش وعلاء الحامولي لاعب الزمالك وبلدية المحلة ولكل منهم 73 هدفا.

وسجل علي بذلك في الدوري المصري للموسم الـ11 على التوالي منذ موسم 2009 - 2010.

أحمد علي كاد أن يسجل هدف التقدم لإنبي قبل دقيقتين على نهاية الشوط الأول لكن تسديدته مرت بعيدة عن المرمى من داخل منطقة الجزاء.

وواصل أحمد علي محاولاته فكاد أن يسجل بعد عرضية أرضية من محمد شريف لكن تسديدته مرت فوق العارضة في الدقيقة 53.

المباراة شهدت حصول محمد همام لاعب أسوان على بطاقة صفراء الذي استعد للدخول بدلا من إبراهيم جلال صاحب الهدف الأول في المباراة، بسبب نزوله لأرض الملعب دون إذن الحكم.

همام أرسل تمريرة بينية رائعة خلف مدافعي إنبي وصلت لفادي فريد الذي انفرد بالمرمى ولكنه سدد الكرة في جسد الحارس محمود جاد الذي تألق ببراعة على مرتين في التصدي للكرة.

أسوان في الجولة المقبلة سيلتقي مع بيراميدز، فيما سيحل إنبي ضيفا على الزمالك، ضمن مباريات الجولة الـ 23.