هل أخبره بقراره؟ بويول: الاحترام والإعجاب.. ميسي لديك كل دعمي

الثلاثاء، 25 أغسطس 2020 - 19:59

كتب : رامي جمال

ميسي - بويول

دعم كارليس بويول مدافع وقائد برشلونة السابق نظيره الحالي ليونيل ميسي في تدوينة نشرها عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

وكتب بويول "الاحترام والإعجاب، ليو ميسي لديك كل دعمي يا صديقي".

يأتي ذلك في ظل الأنباء المترددة في الصحافة الإسبانية والأرجنتينية بأن ميسي أرسل فاكس إلى إدارة برشلونة أبلغهم فيه برغبته في فسخ التعاقد من طرف واحد والرحيل عن النادي.

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وذكرت إذاعة "راك 1" الإسبانية أن النادي أكد تسلمه لفاكس ميسي بالفعل.

وأكدت التقارير أن ميسي أبلغ النادي بعدم نيته الحضور للمران والخضوع للفحص الطبي الاعتيادي استعدادا للموسم الجديد. (طالع التفاصيل)

ويتبقى لميسي في تعاقده مع برشلونة موسم آخر.

ميسي بويول برشلونة
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