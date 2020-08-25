قائمة الأهلي - 21 لاعبا استعدادا لمواجهة الجونة.. عودة الشيخ وغياب سليمان

الثلاثاء، 25 أغسطس 2020 - 19:19

كتب : حسام نور الدين وأحمد الخولي

أليو بادجي - الأهلي - أسوان

أعلن ريني فايلر المدير الفني لفريق الأهلي قائمة الفريق استعدادا لمواجهة الجونة وضمت 21 لاعبا على أن يستبعد لاعبا يوم المباراة.

ويلعب الأهلي أمام الجونة في التاسعة من مساء غدا الأربعاء على استاد القاهرة ضمن مباريات الجولة 22 من مسابقة الدوري.

واستعاد الأهلي أحمد الشيخ بعد إصابته في الكاحل بينما غاب وليد سليمان لتعرضه لكدمة في الصدر ومحمد هاني بسبب تراكم البطاقات الصفراء بالإضافة لاستمرار استبعاد صالح جمعة.

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ويحتل الأهلي صدارة الترتيب برصيد 56 نقطة من 21 مباراة بفارق 14 نقطة عن أقرب منافسيه.

وفيما يلي قائمة الأهلي بالكامل لمواجهة الجونة:

حراسة المرمى: محمد الشناوي - علي لطفي - مصطفى شوبير.

الدفاع: محمود وحيد - علي معلول - ياسر إبراهيم - رامي ربيعة - أيمن أشرف - أحمد فتحي - محمد شكري.

الوسط: عمرو السولية - حمدي فتحي - أليو ديانج - عربي بدر - محمد مجدي "أفشة" - جيرالدو - أحمد الشيخ.

الهجوم: جونيور أجايي - مروان محسن - أليو بادجي - محمد فخري.

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