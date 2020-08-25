غياب لاعبي بايرن ميونيخ عن منتخب ألمانيا أمام إسبانيا وسويسرا

الثلاثاء، 25 أغسطس 2020 - 17:29

كتب : FilGoal

ألمانيا

أعلن يواكيم لوف المدير الفني لمنتخب ألمانيا القائمة المستدعاة لمواجهتي إسبانيا وسويسرا في أولى جولات دوري الأمم الأوروبية في سبتمبر المقبل.

وتشهد قائمة "ناسيونال مانشافت" تواجد أوليفر بومان حارس هوفنهايم وروبن جوسينس ظهير أيسر أتالانتا الإيطالي وفلوريان نيوهاوس لاعب وسط بوروسيا مونشنجلادباخ لأول مرة على المستوى الدولي.

ولم ينضم كل من مارك أندريه تير شتيجين ومانويل نوير حارسي برشلونة وبايرن ميونيخ على الترتيب.

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وظهر فقط نيكلاس سوله مدافع بايرن ميونيخ في قائمة المنتخب الألماني إذا لم يخض سوى 60 دقيقة فقط من المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا بعد إصابة مواطنه جيروم بواتينج، في ظل غياب لاعبي بايرن ميونيخ المتوجين باللقب الأوروبي وأبرزهم يوزوا كيميتش وتوماس مولر وسيرج جنابري.

فيما انضم يوليان داركسلر وثيلو كيرير لاعبا باريس سان جيرمان الفرنسي، إذا برر لوف سبب استدعائهم قائلا في المؤتمر الصحفي: "حظيا بفترة توقف طويلة في فرنسا ولم يخوضا مباريات عديدة مثل لاعبي ريد بول لايبزج وبايرن ميونيخ".

وجاءت القائمة كالآتي:

حراسة المرمى: كيفين تراب – بيرند لينو – أوليفر بومان

الدفاع: ثيلو كيرير – روبن جوسينس – ماتيس جينتر – جوناثان تاه – نيكو شولز – نيكلاس سوله – أنطونيو روديجير – روبن كوش

الوسط: فلوريان نيوهاوس – يوليان دراسكلر – توني كروس – يوليان براندت – كاي هافريتز – ليروي ساني – سيوات سرادر – إلكاي جوندجان – إيمري تشان

الهجوم: تيمو فيرنر – لوكا فالشميدت

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