رسميا - كوكا أفضل لاعب في مرحلة الترتيب النهائية للدوري اليوناني

الثلاثاء، 25 أغسطس 2020 - 16:16

كتب : FilGoal

أحمد حسن كوكا - أولمبياكوس

حصل أحمد حسن "كوكا" مهاجم أولمبياكوس اليوناني على لقب أفضل لاعب في مرحلة الترتيب النهائية للدوري اليوناني، بحسب الموقع الرسمي للبطولة.

أحمد حسن كوكا

النادي : أولمبياكوس

أولمبياكوس

وحصل كوكا على 50.56%% من أصوات المتابعين، متفوقا على سقراطس ديوديس حارس مرمى باناثانايكوس، ويوسف العربي زميله المغربي في أولمبياكوس.

ويأتي النبأ السار لكوكا، بعد 4 أيام من إتمامه الانتقال الرسمي للعملاق اليوناني من براج البرتغالي.

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وذكر أولمبياكوس في بيانه أنه تعاقد مع المهاجم الدولي المصري بعقدٍ يمتد لـ3 سنوات.

ولعب كوكا معارا من براجا إلى أولمبياكوس في النصف الثاني من الموسم المنتهي، وساهم في تتويجه بالدوري اليوناني.

وخاض كوكا إجمالا في فترتيه مع أولمبياكوس، 51 مباراة، سجل خلالها 23 هدفا، منها 8 أهداف في النصف الثاني للموسم المنتهي.

ويعد هذا التعاقد هو الأول الدائم لـ كوكا منذ احترافه خارج مصر بعيدا عن الدوري البرتغالي، إذ لعب مرتين كمعار لـ أولمبياكوس، وانتقل إليه بشكل نهائي أخيرا.

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أحمد حسن كوكا أولمبياكوس
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