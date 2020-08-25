تأجيل مباراة سان جيرمان في الدوري الفرنسي قبل 4 أيام من إقامتها

قررت رابطة الدوري الفرنسي تأجيل مباراة باريس سان جيرمان ضد لانس ضمن الجولة الثانية من المسابقة.

وكان من المفترض أن يلعب سان جيرمان مباراته الأولى في الدوري هذا الموسم يوم السبت لكن المباراة تأجلت.

ستقام المباراة في العاشر من سبتمبر المقبل.

باريس سان جيرمان خسر نهائي دوري أبطال أوروبا يوم الأحد على يد بايرن ميونيخ.

وانطلق الموسم الجديد من الدوري الفرنسي قبل يومين من مباراة نهائي دوري الأبطال، وبالتالي تأجل لقاء الجولة الافتتاحية لبطل فرنسا.

يذكر أن الموسم الماضي من الدوري الفرنسي لم يستكمل بسبب انتشار فيروس كورونا، إذ قررت الرابطة إلغاء الدوري ومنح اللقب لسان جيرمان المتصدر قبل توقف المسابقة.

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