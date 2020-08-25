رسميا – الإسماعيلي ينهي تعاقده مع جوميز

الثلاثاء، 25 أغسطس 2020 - 15:58

كتب : ياسر الشريف

ديدييه جوميز - الإسماعيلي

أعلن الإسماعيلي رسميا عن إنهاء تعاقده مع المدير الفني الفرنسي ديدييه جوميز.

وقال الإسماعيلي عبر موقعه الرسمي إنه وجه الشكر للمدير الفني الفرنسي، في أعقاب التعادل مع وادي دجلة ثم حرس الحدود، و"عدم تقديم الفريق لمستواه المعهود وظهور اللاعبين بحالة بدنية وفنية غير جيدة".

وأتم "وبناء عليه قرر مجلس إدارة النادي بإجماع الآراء توجيه الشكر للفرنسي مع كل التمنيات له بالتوفيق في خطوته المقبلة" .

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ولم يستطع فريق الدراويش الفوز في آخر 6 مباريات رسمية تحت قيادة جوميز (50 عاما) وخسر 3 منها.

وقاد جوميز، مدرب القطن الكاميروني وهورويا الغيني السابق، الإسماعيلي في 9 مباريات فاز في 2 منها وخسر 3.

وتولى جوميز قيادة الفريق في يناير الماضي.

وتعادل الإسماعيلي مع مضيفه حرس الحدود بنتيجة 2-2 يوم الأحد في الجولة 21 من الدوري المصري الممتاز.

ويستعد الفريق لمواجهة مضيفه طنطا يوم الخميس في الجولة 22.

ويحتل الإسماعيلي المركز الثامن في ترتيب الدوري ورصيده 27 نقطة بعد خوضه لعشرين مباراة.

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الإسماعيلي ديدييه جوميز في الدوري
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