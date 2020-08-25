خبر في الجول - جوميز يمضي أيامه الأخيرة في الإسماعيلي

علم FilGoal.com أن الإسماعيلي يتجه للاستغناء عن خدمات مدربه الفرنسي ديدييه جوميز.

ولم يستطع فريق الدراويش الفوز في آخر 6 مباريات رسمية تحت قيادة جوميز (50 عاما) وخسر 3 منها.

وقاد جوميز، مدرب القطن الكاميروني وهورويا الغيني السابق، الإسماعيلي في 9 مباريات فاز في 2 منها وخسر 3.

وتولى جوميز قيادة الفريق في يناير الماضي.

وتعادل الإسماعيلي مع مضيفه حرس الحدود بنتيجة 2-2 يوم الأحد في الجولة 21 من الدوري المصري الممتاز.

ويستعد الفريق لمواجهة مضيفه طنطا يوم الخميس في الجولة 22.

ويحتل الإسماعيلي المركز الثامن في ترتيب الدوري ورصيده 27 نقطة بعد خوضه لعشرين مباراة.

طالع أيضا

استعدادات نصف نهائي الأبطال مستمرة رغم إصابات كورونا في الوداد

سلبية مسحة جميع عناصر فريق المصري