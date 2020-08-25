وزير الرياضة يزور مؤمن زكريا.. ويطمئن على حالة عبد الشافي

زار أشرف صبحي وزير الرياضة، مؤمن زكريا لاعب الأهلي صباح اليوم الثلاثاء.

مؤمن زكريا النادي : الأهلي محمد عبد الشافي النادي : الزمالك

وقال بيان صادر عن الوزارة أن الزيارة جاءت للاطمئنان على حالة مؤمن الصحية، وتقديم الدعم والمؤازرة له في أزمته المرضية.

وأكمل البيان: "وأكد صبحي للاعب تكليفاته الصادرة للمعنين بوزارة الشباب والرياضة بالمتابعة اليومية لتطور الحالة الصحية لمؤمن زكريا، والتنسيق مع وزارة الصحة لمتابعة حالة اللاعب من الناحية الصحية، بالإضافة إلى التواصل مع النادى الأهلى فيما يتعلق بالعمل على توفير كافة المتطلبات واحتياجات اللاعب المالية والعلاجية خلال الفترة المقبلة".

وأردف "واستمع وزير الشباب والرياضة إلى اللاعب مؤمن زكريا عن تطور حالته الصحية، وبروتوكول العلاج الذي يواظب على استخدامه، ومتابعته مع الأطباء،

ومن جانبه أعرب مؤمن زكريا عن شكره وتقدير إلى وزير الشباب والرياضة على حرصه على زيارته والاطمئنان على حالته الصحية ومتابعته له ، وامتنانه إلى جميع من يسانده فى أزمته الصحية".

وأكمل "وعبر وزير الرياضة للاعب مؤمن زكريا عن خالص دعواته، وتمنياته له بالشفاء، والعودة مرة أخري للملاعب في أقرب وقت، مشيرا أن الجماهير المصرية والمنظومة الرياضية تسانده، وتدعمه في أزمته الصحية، وتخلق حالة من الالتفاف والتكاتف والدعم والتشجيع للاعب ؛ تعبيرا عن حبها للاعب، ودعواتها له بتخطي الأزمة الصحية التي يمر بها".

وكشف بيان الوزير "وفى سياق متصل ، أجرى صبحي اتصالا هاتفيا بمحمد عبد الشافي لاعب نادي الزمالك للاطمئنان على حالته عقب إجراؤه العملية الجراحية التي خضع لها مؤخرا جراء إصابته في مباراة القمة الأخيرة وخروجه من المستشفى ، متمنيا له الشفاء في القريب العاجل".

وأكد وزير الرياضة حرص الوزارة على متابعة جميع اللاعبين المصريين بالتنسيق مع مختلف الهيئات الرياضية ، وتقديم الرعاية والدعم المطلوب لهم، ومساندتهم بشكل دائم كونهم أبطال مصر في مختلف الألعاب الرياضية، قدموا العديد من الإنجازات، وأسعدوا الشعب المصري في كثير من المحافل.

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