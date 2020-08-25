مدرب الجابون: الفراعنة مرشحون للتأهل من مجموعة تصفيات المونديال لهذه الأسباب

الثلاثاء، 25 أغسطس 2020 - 14:08

كتب : FilGoal

لاعبو منتخب مصر يحتفلون بهدف تريزيجيه في زيمبابوي

رشح باتريس نوفو المدير الفني لمنتخب الجابون، منتخب مصر للتأهل من مجموعة تصفيات كأس العالم التي تضمها سويا، وأوضح أسباب ذلك.

وقال نوفو في تصريحات لموقع الاتحاد الدولي "الهدف الأول لمنتخب الجابون هو التأهل لكأس الأمم الإفريقية 2022 في الكاميرون، فالبلد والشعب والجميع لم يتقبل الغياب عن كأس إفريقيا الأخيرة، لهذا يريدون العودة للمنافسة الإفريقية التي تعتبر حتمية بالنسبة لنا".

وأضاف "يمكن اعتبار مصر كمرشح للتأهل من مجموعة تصفيات المونديال لأنه منتخب متمرس ويملك لاعبين في أعلى المستويات على غرار محمد صلاح، أعتقد أنه منتخب قادر على فعل شيء".

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وواصل "يجب أن نحقق نتائج إيجابية أمام منتخب مصر، أعتقد أن مباراة القاهرة ستكون صعبة. علينا أن نؤمن بقدراتنا على احتلال قمة المجموعة والتأهل للعب مباراة الدور الأخير".

مصر والجابون وليبيا وأنجولا في مجموعة واحدة بتصفيات مونديال 2022 ويتأهل متصدرها إلى الجولة الأخيرة من التصفيات على أن يواجه بطل إحدى المجموعات العشرة.

وأردف "الجابون أيضاً تملك بعض اللاعبين من المستوى العالي، وحين نضع إمكانياتهم تحت تصرف اللعب الجماعي بإمكانهم تحقيق نتائج جيدة، رغم أننا نعاني من نقص على مستوى اللاعبين البدلاء سواء من حيث الكمية أو النوعية".

بيير إميريك أوباميانج نجم أرسنال يمثل الكثير لمدربه في الجابون، وأوضح نوفو طبيعة العلاقة بينهما.

وأشار "حين وصلت كان أوباميانج متردداً بعض الشيء بخصوص البقاء مع منتخب بلاده لأسباب عديدة، وتحدثت معه مطولاً قبل أن يمنحني الموافقة على الاستمرار".

وأكمل "هو قائد الفريق وهداف كبير يثبت ذلك في كل موسم. صحيح أنه عندما يلعب في أرسنال يقدم مستويات كبيرة لكن مع المنتخب كل الشعب الجابوني ينتظر منه الكثير، ودوري أن أضعه في أحسن الظروف لخدمة المجموعة".

وكشف "رغم أنه نجم كبير لكنه يتعامل مع الجميع على أنهم أصدقائه حين ينضم إلى الفريق الجابوني، ولا أنكر أن لديه بعض المتطلبات لكي يسير المنتخب على السكة الصحيحة، خاصة على المستوى التنظيمي".

وأتم مدرب الإسماعيلي السابق "الآن أمنيتي رؤيته يقدم نفس مستواه مع أرسنال عندما يلعب معنا، حتى يساعدنا في تصفيات كأس إفريقيا وكأس العالم، وأنا كمدرب سعيد جداً بالتعامل مع لاعب كبير مثله".

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