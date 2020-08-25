إصابة بولت بفيروس كورونا بسبب حفل صاخب.. وستيرلنج ينجو

الثلاثاء، 25 أغسطس 2020 - 12:21

كتب : FilGoal

أوسين بولت

أصيب يوسين بولت نجم سباقات السرعة بفيروس كورونا بعدما احتفل بعيد ميلاده قبل أيام في حفل صاخب بدون ارتداء كمامات.

بولت صاحب 8 ميداليات ذهبية أولمبية سيخضع للعزل في منزله بجاميكا بعد أيام من احتفاله بعيد ميلاده الـ34 الأسبوع الماضي.

وأفادت وزارة الصحة في جاميكا بأن نتيجة فحص بولت جاءت إيجابية بعد ساعات من نشره لمقطع فيديو عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي ذكر فيه إنه في انتظار نتيجة الفحص.

أخبار متعلقة
منافسا الأهلي والزمالك – الوداد يغير مكان الحجر بعد 11 إصابة كورونا.. والرجاء في إجازة منافسا الأهلي والزمالك.. إصابات كورونا في الوداد تؤجل دربي الدار البيضاء منافسا الأهلي والزمالك - تأجيل مباراتي الوداد والرجاء في الدوري بسبب إصابات كورونا برشلونة يعلن إصابة بيانيتش بفيروس كورونا

وقال صاحب الرقم القياسي العالمي في سباقي 100 و200 متر في رسالته: " قمت بعزل نفسي لكي أكون في أمان.. أتعامل مع الأمر ببساطة".

وأوضح أنه لا يعاني من أي أعراض لفيروس كورونا.

رحيم ستيرلنج نجم مانشستر سيتي حضر الحفل، لكن نتيجة فحصه جاءت سلبية، حسب شبكة سكاي سبورتس.

ونشرت سكاي سبورتس تصريحات لمصدر مقرب من ستيرلنج قال فيها إن جناح سيتي بخير ولا يشعر بأي أعراض للمرض.

طالع أيضا

متعب يعتذر لمروان محسن

جديد أزمة رونالدينيو في باراجواي

رحيم ستيرلنج يوسين بولت فيروس كورونا
نرشح لكم
أخر الأخبار
إصابة بولت بفيروس كورونا بسبب حفل صاخب.. وستيرلنج ينجو 18 دقيقة | رياضات أخرى
هل يلحق بمواجهة الزمالك؟ بنحليب يعود لتدريبات الرجاء 31 دقيقة | الوطن العربي
سكاي: محامي ماجواير يطلب تأجيل محاكمته في اليونان 32 دقيقة | الدوري الإنجليزي
منافسا الأهلي والزمالك – الوداد يغير مكان الحجر بعد 11 إصابة كورونا.. والرجاء في إجازة 34 دقيقة | إفريقيا
فقر تهديفي في الدوري لم يحدث منذ نظام المجموعتين ساعة | تقرير في الجول
موندو ديبورتيفو: برشلونة سيراجع عقود بيكيه وبوسكيتس وألبا وروبيرتو لتخفيضها ساعة | أوروبا
بي بي سي: إطلاق سراح رونالدينيو وشقيقه ساعة | أوروبا
فان جال: أردت ليفاندوفسكي ونيمار وماني في يونايتد 2 ساعة | أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 10 رسائل من مرتضى منصور بعد الفوز على الأهلي.. وموقف أوباما وساسي 2 مروان محسن لـ في الجول: لقطة التسلل؟ وكأنها هي سبب كل ما حدث.. حسبنا الله ونعم الوكيل 3 بيراميدز يكشف تشخيص إصابة عبد الله السعيد 4 وليد سليمان لـ في الجول: أنا في المستشفى.. لم أتعمد إيذاء عبد الشافي
قد ينال إعجابك