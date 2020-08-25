إصابة بولت بفيروس كورونا بسبب حفل صاخب.. وستيرلنج ينجو

أصيب يوسين بولت نجم سباقات السرعة بفيروس كورونا بعدما احتفل بعيد ميلاده قبل أيام في حفل صاخب بدون ارتداء كمامات.

بولت صاحب 8 ميداليات ذهبية أولمبية سيخضع للعزل في منزله بجاميكا بعد أيام من احتفاله بعيد ميلاده الـ34 الأسبوع الماضي.

وأفادت وزارة الصحة في جاميكا بأن نتيجة فحص بولت جاءت إيجابية بعد ساعات من نشره لمقطع فيديو عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي ذكر فيه إنه في انتظار نتيجة الفحص.

وقال صاحب الرقم القياسي العالمي في سباقي 100 و200 متر في رسالته: " قمت بعزل نفسي لكي أكون في أمان.. أتعامل مع الأمر ببساطة".

وأوضح أنه لا يعاني من أي أعراض لفيروس كورونا.

رحيم ستيرلنج نجم مانشستر سيتي حضر الحفل، لكن نتيجة فحصه جاءت سلبية، حسب شبكة سكاي سبورتس.

ونشرت سكاي سبورتس تصريحات لمصدر مقرب من ستيرلنج قال فيها إن جناح سيتي بخير ولا يشعر بأي أعراض للمرض.

طالع أيضا

متعب يعتذر لمروان محسن

جديد أزمة رونالدينيو في باراجواي