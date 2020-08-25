هل يلحق بمواجهة الزمالك؟ بنحليب يعود لتدريبات الرجاء

الثلاثاء، 25 أغسطس 2020 - 12:08

كتب : FilGoal

محمود بنحليب - الرجاء

أعلن الرجاء عودة لاعبه محمود بنحليب للتدريبات تمهيدا للمشاركة في المباريات وذلك بعد تعافيه من إصابة.

محمود بن حليب

النادي : الرجاء البيضاوي

الرجاء البيضاوي

وقال الرجاء عبر حسابه في فيسبوك إن اللاعب يتدرب منفردا ليستعيد لياقته البدنية قبل الانضمام للمران الجماعي للفريق.

ويأمل الرجاء أن يلحق مهاجمه بمواجهة الزمالك في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

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ويستضيف الرجاء فريق الزمالك في 26 سبتمبر المقبل وبعد أسبوع يخوض الإياب في القاهرة.

ويتصدر الرجاء ترتيب الدوري المغربي بفارق 5 نقاط عن الوصيف الوداد وخاض الأول مباراة أكثر من الأخير.

وشارك بنحليب (24 عاما) في 3 مباريات فقط من الموسم الحالي للدوري المغربي وسجل هدفين.

وزعمت تقارير في وقت سابق أن الأهلي والزمالك فاوضا الرجاء لضم بنحليب لكن رئيس الأخير نفى الأمر.

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