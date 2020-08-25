فان جال: أردت ليفاندوفسكي ونيمار وماني في يونايتد

كشف لويس فان جال المدرب الأسبق لأياكس وبايرن ميونيخ لاعبين أراد ضمهم لفريق مانشستر يونايتد حين قاده من 2014 إلى 2016.

وقال الهولندي في حواره مع مجلة فور فور تو:"أردت روبرت ليفاندوفسكي، لكن حين تبين صعوبة ذلك حاولت الحصول على جونزالو إيجوايين بدلا منه".

وواصل فان جال (69 عاما) "قبل قدومي، تحدثت مع مجلس الإدارة عن نيمار. حين تكون في يونايتد، عليك أن تكون طموحا".

واستمر مدرب برشلونة وهولندا السابق "كان الأمر محل اهتمام من النادي بسبب المبيعات المنتظرة لقمصانه (نيمار). أردت الحصول على أجنحة سريعة، لذلك حاولت ضم ساديو ماني ورياض محرز. توماس مولر كان في قائمتي، وفي وسط الملعب أردت نجولو كانتي. حاولت كذلك الحصول على جيمس ميلنر، الذي كان كبيرا نوعا ما لكن قادر على اللعب في أكثر من مركز ولديه مهارات قيادية".

وأردف "في الدفاع، أردت سيرخيو راموس وماتس هوملز، لأن مدافعينا لم يكونوا الأقوى في بناء اللعب من الخلف".

رحلة فان جال القصيرة مع يونايتد انتهت بالتتويج بكأس الاتحاد الإنجليزي في 2016 قبل أن يقرر الهولندي اعتزال التدريب.

وقال فان جال إن مسؤولا سابقا في ليفربول فاوضه لتدريب الفريق، وأوضح "مدير النادي جاء إلى منزلي في البرتغال وتحدثنا طويلا، مكث لتناول العشاء معي. بعد رحيله، لم أسمع شيئا. لا أظنه يأتي إلى البرتغال إن لم يكن الأمر جديا. بعد ذلك سمعت أنني على ما يبدو كنت مغرورا أو شيء من هذا القبيل. لا أعرف".

صنع فان جال سنوات مجد لأياكس في منتصف التسعينيات قبل أن ينتقل لبرشلونة الذي قاده للقبين متتاليين في الدوري الإسباني.

وفاز فان جال بالدوري أيضا مع ألكمار وبايرن ميونيخ وقبل قيادته ليونايتد حصل على الميدالية البرونزية لمونديال 2014 مع منتخب بلده هولندا.

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