مواعيد مباريات الثلاثاء 25 أغسطس والقنوات الناقلة لانطلاق جولة جديدة من الدوري المصري

الثلاثاء، 25 أغسطس 2020 - 09:27

كتب : FilGoal

إنبي

تنطلق اليوم الثلاثاء مباريات الجولة 22 من الدوري المصري الممتاز وتجري مباراتان في القاهرة.

ففي الخامسة مساء يستضيف إنبي فريق أسوان على ملعب بتروسبورت بينما في الثامنة مساء يلعب بيراميدز ضد ضيفه الإنتاج الحربي.

وتنقل قناة أون تايم سبورتس المباراتين.

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وفي الدوري السعودي يسعى الهلال لقطع خطوة جديدة نحو لقب الدوري حين يستضيف الفيصلي في مباراة تنطلق الساعة 6 مساء وتنقلها قناة السعودية الرياضية 1.

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