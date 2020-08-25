منافسا الأهلي والزمالك.. إصابات كورونا في الوداد تؤجل دربي الدار البيضاء

قرر الاتحاد المغربي لكرة القدم تأجيل دربي الدار البيضاء بين الوداد والرجاء في الجولة 25 من الدوري لأجل غير مسمى بعد تبين إصابة لاعبين في الأول بفيروس كورونا.

وكان مقررا إقامة المباراة يوم الأربعاء 26 أغسطس في ملعب محمد الخامس.

ويتصدر الرجاء ترتيب الدوري المغربي بفارق 5 نقاط عن الوداد، وخاض الأول مباراة أكثر من الأخير.

ومنذ استئناف البطولة المغربية خاض الرجاء 7 مباريات فاز في 5 منها ولم يخسر.

بينما لعب الوداد 4 مباريات خسر فيها 5 نقاط.

ويستعد الناديان لمواجهة الأهلي والزمالك في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويلعب الوداد ضد الأهلي بينما يواجه الرجاء فريق الزمالك.

وتجري مباراتا الذهاب في المغرب في 25 و26 سبتمبر المقبل وبعد أسبوع تقام مباراتا الإياب في مصر.

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