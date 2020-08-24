بعد شرائه بشكل نهائي.. كوكا يقود أولمبياكوس لفوز ودي في بروفة نهائي الكأس

قاد أحمد حسن "كوكا" فريقه أولمبياكوس إلى فوز ودي على حساب جيانينا.

ودخل كوكا بديلا بين شوطي اللقاء، وسجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 87 بعد تمريرة من زميله كافو.

يأتي ذلك بعد أيام قليلة من انضمام كوكا بشكل نهائي إلى صفوف أولمبياكوس قادما من سبورتنج براجا البرتغالي.

ويستعد أولمبياكوس لمواجهة أيك أثينا في نهائي كأس اليونان يوم 30 أغسطس الجاري.

ولعب كوكا معارا من براجا إلى أولمبياكوس في النصف الثاني من الموسم المنتهي، وساهم في تتويجه بالدوري اليوناني.

وخاض كوكا إجمالا في فترتيه مع أولمبياكوس، 51 مباراة، سجل خلالها 23 هدفا، منها 8 أهداف في النصف الثاني للموسم المنتهي.

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