رسميا – "لمواصلة القتال على الألقاب".. كوكا ينتقل إلى أولمبياكوس بشكل نهائي
الجمعة، 21 أغسطس 2020 - 20:45
كتب : FilGoal
أعلن نادي أولمبياكوس عن شراء أحمد حسن "كوكا" بشكل نهائي من صفوف سبورتنج براجا.
أحمد حسن كوكا
النادي : أولمبياكوس
وذكر أولمبياكوس في بيانه أنه تعاقد مع المهاجم الدولي المصري بعقدٍ يمتد لـ3 سنوات.
وصرح كوكا عبر الموقع الرسمي لـ أولمبياكوس: "أنا سعيد جدا بتواجدي هنا، سأواصل القتال مع الفريق للفوز بمزيد من البطولات".
Ανακοινώνουμε την επίτευξη της συμφωνίας με την Μπράγκα για την απόκτηση των δικαιωμάτων του Αχμέντ Χασάν! @HassanKouka 🔴⚪#Olympiacos #AhmedHassan #Transfer #WeKeepOnDreaming pic.twitter.com/Y4jMNJgq4l— Olympiacos FC (45🏆) (@olympiacosfc) August 21, 2020
وكانت تقارير يونانية قد ذكرت مساء أمس الخميس أن كوكا على وشك التوقيع بشكل نهائي مع أولمبياكوس مقابل حوالي 2 مليون يورو.
ولعب كوكا معارا من براجا إلى أولمبياكوس في النصف الثاني من الموسم المنتهي، وساهم في تتويجه بالدوري اليوناني.
وخاض كوكا إجمالا في فترتيه مع أولمبياكوس، 51 مباراة، سجل خلالها 23 هدفا، منها 8 أهداف في النصف الثاني للموسم المنتهي.
ويعد هذا التعاقد هو الأول الدائم لـ كوكا منذ احترافه خارج مصر بعيدا عن الدوري البرتغالي، إذ لعب مرتين كمعار لـ أولمبياكوس، وانتقل إليه بشكل نهائي أخيرا.