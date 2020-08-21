رسميا – "لمواصلة القتال على الألقاب".. كوكا ينتقل إلى أولمبياكوس بشكل نهائي

الجمعة، 21 أغسطس 2020 - 20:45

كتب : FilGoal

كوكا - أولمبياكوس

أعلن نادي أولمبياكوس عن شراء أحمد حسن "كوكا" بشكل نهائي من صفوف سبورتنج براجا.

وذكر أولمبياكوس في بيانه أنه تعاقد مع المهاجم الدولي المصري بعقدٍ يمتد لـ3 سنوات.

وصرح كوكا عبر الموقع الرسمي لـ أولمبياكوس: "أنا سعيد جدا بتواجدي هنا، سأواصل القتال مع الفريق للفوز بمزيد من البطولات".

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وكانت تقارير يونانية قد ذكرت مساء أمس الخميس أن كوكا على وشك التوقيع بشكل نهائي مع أولمبياكوس مقابل حوالي 2 مليون يورو.

ولعب كوكا معارا من براجا إلى أولمبياكوس في النصف الثاني من الموسم المنتهي، وساهم في تتويجه بالدوري اليوناني.

وخاض كوكا إجمالا في فترتيه مع أولمبياكوس، 51 مباراة، سجل خلالها 23 هدفا، منها 8 أهداف في النصف الثاني للموسم المنتهي.

ويعد هذا التعاقد هو الأول الدائم لـ كوكا منذ احترافه خارج مصر بعيدا عن الدوري البرتغالي، إذ لعب مرتين كمعار لـ أولمبياكوس، وانتقل إليه بشكل نهائي أخيرا.

أولمبياكوس كوكا الدوري اليوناني
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