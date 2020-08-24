15 رسالة نارية من عبد الحفيظ.. الهدف الأكبر والشماتة و"من يريد الرحيل عن الأهلي ألف سلامة"

الإثنين، 24 أغسطس 2020 - 23:43

كتب : FilGoal

الإنتاج الحربي - الأهلي

وجه سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في النادي الأهلي عدة رسائل نارية في ظهوره الأول عقب خسارة القمة أمام الزمالك.

وتحدث سيد عبد الحفيظ عبر قناة الأهلي وبعدها عبر قناة صدى البلد عن الخسارة أمام الزمالك ولقطة وليد سليمان ومحمد عبد الشافي، إلى جانب تلميحه بالرحيل إذا لم يحقق النادي أهدافه.

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ويستعرض FilGoal.com تصريحات عبد الحفيظ، نصا كما جاءت على لسانه:

** كل فريق كبير في العالم يحدد أهدافه منذ بداية الموسم، وتلك الأهداف تتمثل في بطولة الدوري ودوري الأبطال كبطولات أساسية، وليس بطولات مثل الكأس والسوبر.

** هدفنا دائما يكون البطولة وليس مباراة واحدة. عام 2014 الأهلي خسر من الداخلية ذهابا وإيابا وفي النهاية حصد لقب الدوري، هل وقتها ستُحسب البطولة لـ الداخلية؟.

** بكل تأكيد نرغب دائما في الانتصار في لقاء الدربي، ولكن في النهاية هدفنا الأول هو البطولة وليس مباراة واحدة. انتصرنا على الزمالك 2-0 في الموسم الذي انتهى بتتويج الزمالك بالدوري، فهل وقتها احتفل بسبب الانتصار؟ لا لأنه في النهاية الهدف الأساسي لم يتحقق وهو اللقب.

** منذ 5 سنوات ونحن نحصد لقب الدوري، والكل يقول لك الآن لابد من إعادة حساباتك بخصوص التعاقدات، أومال لو بنخسر الدوري؟

** من لا يريد اللعب لـ الأهلي، ألف ألف سلامة.

** على مدار 13 عاما خسرت من الزمالك مرتين فقط، والزمالك فريق كبير وليس صغيرا ولكن عندما تخسر مرتين فقط في آخر 13 عاما فهذا يوضح الفارق الكبير.

** عندي أخسر بطولة ولا إن لاعب يتحكم فيا.

** لا أحد يزايد على وليد سليمان ولكننا للأسف وصلنا لمرحلة تشويه الصور والتاريخ. وليد زار عبد الشافي لأنه زميل ملعب، ولا انتظر من أحد ألا يقبل ما فعله أو يُقدره. لا أهتم".

** وليد سليمان تعرض لإصابة في السابق أمام الزمالك بسبب كوفي وغاب لمدة 3 أشهر هل وقتها قررنا رفع قضية ضده؟ بالتأكيد لا، لأنها كرة قدم.

** خسارتنا للمباراة تُسبب حالة من الحزن بكل تأكيد وهذا طبيعي لأنك ترغب في الانتصار حتى في المباريات الودية، ولكن في بعض الأوقات تتوقف أمام تضخيم الأمور.

** ترك الساحة لعالم آفاقه لن يؤدي إلا بلبلة في الفكر.

** إذا لم ننجح في أخذ الدوري أو بطولة إفريقيا، فما المانع من الرحيل؟ ما المشكلة من ذلك؟ تلك سنة الحياة إذا لم تحقق أهدافك، وأقول ذلك على المستوى الشخصي.

** ألوم نفسي والجهاز واللاعبين لأننا أعطينا الفرصة "للي يسوى وميسوش" يشمت في الأهلي.

** لن يبقى في الأهلي إلا من يريد فقط.

** حسين الشحات سيكون جاهزا للقاء الوداد، ومحمد محمود مستمر في برنامجه التأهيلي.

وفاز الزمالك بثلاثية مقابل هدف على حساب الأهلي في الجولة الـ 21 من الدوري المصري.

أسهم الفارس الأبيض أطلقها أحمد سيد "زيزو" ومصطفى محمد وأسامة فيصل، في الدقائق 13 و71 و93.

بينما هدف الأهلي الوحيد جاء عن طريق ياسر إبراهيم في الدقيقة 62.

وحقق الزمالك انتصاره الأول على الأهلي في الدوري منذ 3 مباريات وتحديدا عندما فاز على المارد الأحمر بثنائية كاسونجو وأيمن حفني موسم 2017-18.

ووصل الزمالك للنقطة 42 في المركز الثاني، بينما تجمد رصيد الأهلي عند النقطة 56 في الصدارة.

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