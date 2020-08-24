سبورت: من أجل عيون نيمار.. باريس سان جيرمان مهتم بـ سواريز

بدأت التكهنات بشأن مستقبل لويس سواريز بالفعل، بعد إبلاغه من قبل رونالد كومان أنه لن يكون في مشروعه المستقبلي.

كومان هاتف لويس سواريز صباح اليوم الإثنين، وأخبره أنه لن يعتمد عليه، مما يعني رحيله عن برشلونة بعد 6 سنوات في صفوفه. (طالع التفاصيل)

صحيفة "سبورت" الكتالونية من جانبها ذكرت، أن باريس سان جيرمان يترقّب وضع سواريز تزامنًا مع تلك الأنباء.

وذكر التقرير أن محرّك رئيسي في سبيل الصفقة المحتملة هو نيمار جونيور زميل سواريز السابق في برشلونة، إذ يعتقد البرازيلي أن سواريز هو اللاعب المثالي لمجاورته.

باريس سان جيرمان افتقد لمهاجم حاسم في نهائي دوري أبطال أوروبا أمام المرمى، وأهدر العديد من الفرص، ليخسر البطولة.

مهاجم الفريق الأساسي ماورو إيكاردي لم يشارك في أي دقيقة بالمباراة النهائية، إذ فضّل عليه توماس توخيل مدرب الفريق، الكاميروني إيريك ماكسيم تشوبو موتينج ليحل بديلا في الشوط الثاني.

رغم ذلك الاهتمام، فإن باريس سان جيرمان لم يتحرك بشكل رسمي حتى اللحظة، إذ ينتظر الانفصال الرسمي بين سواريز وبرشلونة.

تقرير سبورت ذكر أيضا أن سواريز يحظى بالاهتمام في الدوري الإنجليزي والإيطالي، وشدد أنه يرفض فكرة اللعب في فريقه الأسبق أياكس أمستردام.

سواريز (33 عاما) يعد الهداف التاريخي الثالث لـ برشلونة برصيد 198 هدفا سجلها في 283 مباراة بقميص الفريق.

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