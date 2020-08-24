صفقة جديدة تقترب من كتيبة لامبارد.. تياجو سيلفا يوافق على عرض تشيلسي

وافق تياجو سيلفا مدافع وقائد باريس سان جيرمان الفرنسي ومنتخب البرازيل على العرض المقدم له من نادي تشيلسي الإنجليزي.

تياجو سيلفا النادي : باريس سان جيرمان تشيلسي

وذكر الصحفي الإيطالي جانيلوكا دي مارزيو أن تياجو سيلفا وافق على عرض تشيلسي المقدم له، وسيوقع مع النادي الإنجليزي لمدة موسمين.

على أن يحصل تياجو سيلفا في الموسم الواحد مع تشيلسي على ما يقرب من 7 ملايين جنيه إسترليني.

وبذلك أصبحت فرص نادي فيورنتينا الإيطالي في ضم تياجو سيلفا صعبة للغاية بعدما كان يريد التعاقد مع المدافع البرازيلي بعد رحيله من سان جيرمان.

وخاض تياجو سيلفا مباراته الأخيرة مع سان جيرمان في نهائي دوري أبطال أوروبا ضد بايرن ميونيخ والتي خسرها بهدف دون رد.

سيلفا البالغ من العمر 35 عاما انضم لصفوف باريس سان جيرمان عام 2012 قادما من ميلان الإيطالي.

ومن المتوقع أن يعلن تشيلسي عن الصفقة في الأيام القليلة المقبلة.

كذلك يقترب تشيلسي من الإعلان عن التعاقد مع بين تشيلويل ظهير أيسر ليستر سيتي، وكاي هافرتز صانع ألعاب منتخب ألمانيا وباير ليفركوزن.

وتعاقد تشيلسي رسميا مع كل من حكيم زياش من أياكس أمستردام الهولندي، وتيمو فيرنر مهاجم آر بي لايبزيج الألماني.