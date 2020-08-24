لاجازيتا ديللو سبورت: ميلان يطمح في التعاقد مع ثلاثي ريال مدريد

يسعى نادي ميلان إلى التعاقد مع ثلاثة لاعبين من ريال مدريد دفعة واحدة.

صحيفة "لاجازيتا ديللو سبورت" الإيطالية ذكرت أن باولو مالديني مدير ميلان، سيجتمع بإدارة ريال مدريد، لبحث إمكانية انتقال الثلاثي: أوسكار رودريجيز، وبراهيم دياز، ولوكا يوفيتش.

أوسكار

الصحيفة ذكرت أن ميلان خصص ميزانية قدرها 20 مليون يورو لشراء أوسكار.

وتألق أوسكار في صفوف ليجانيس معارا من ريال مدريد خلال الموسمين الماضيين، ويعد أفضل منفذ للركلات الحرة في الدوري الإسباني.

أوسكار (22 عاما) خاض الموسم الماضي 32 مباراة مع ليجانيس، سجل خلالها 9 أهداف، وصنع هدفين، وانضم لقائمة إسبانيا التي أعلنها لويس إنريكي مؤخرا.

براهيم

أما براهيم، فيرغب ريال مدريد في إعارته لأنه يعوّل عليه في المستقبل.

براهيم انضم إلى ريال مدريد قبل عام ونصف قادما من مانشستر سيتي، لكنه لم يشارك إلا نادرا بعد أن رفض الخروج معارا خلال تلك الفترة.

براهيم (21 عاما) لعب 21 مباراة فقط بقميص ريال مدريد حتى اللحظة، سجل خلالها هدفين، وصنع 3 أهداف.

يوفيتش

وأخيرا، يبدو وضع لوكا يوفيتتش مختلفا، إذ لن يمانع ريال مدريد في بيعه لو حصل على عرض مالي جيد.

لكن ميلان في اللحظة نفسها، لا يرغب في شرائه، وإنما في استعارته.

وعانى المهاجم الدولي الصربي في التأقلم ضمن صفوف ريال مدريد منذ انضمامه إليه قادما من أينتراخت فرانكفورت مطلع الموسم.

يوفيتش (22 عاما) لعب 27 مباراة هذا الموسم، ولم يسجل خلالها سوى هدفين وصنع مثلهما.

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