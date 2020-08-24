لاجازيتا ديللو سبورت: ميلان يطمح في التعاقد مع ثلاثي ريال مدريد

الإثنين، 24 أغسطس 2020 - 20:16

كتب : FilGoal

لوكا يوفيتش - ريال مدريد - أوساسونا

يسعى نادي ميلان إلى التعاقد مع ثلاثة لاعبين من ريال مدريد دفعة واحدة.

لوكا يوفيتش

النادي : ريال مدريد

براهيم دياز

النادي : ريال مدريد

ميلان
ريال مدريد

صحيفة "لاجازيتا ديللو سبورت" الإيطالية ذكرت أن باولو مالديني مدير ميلان، سيجتمع بإدارة ريال مدريد، لبحث إمكانية انتقال الثلاثي: أوسكار رودريجيز، وبراهيم دياز، ولوكا يوفيتش.

أوسكار

أخبار متعلقة
موندو ديبورتيفو: كومان أخبر كوتينيو بالاعتماد عليه في برشلونة سيدة بايرن ميونيخ الحديدية.. "لأن الرجال ينصتون عندما تتحدث امرأة" يقطع الطريق أمام الجميع.. رسميا - ليستر يجدد عقد ماديسون كومان: محظوظ لتدريبي برشلونة.. ودي يونج مستقبل النادي

الصحيفة ذكرت أن ميلان خصص ميزانية قدرها 20 مليون يورو لشراء أوسكار.

وتألق أوسكار في صفوف ليجانيس معارا من ريال مدريد خلال الموسمين الماضيين، ويعد أفضل منفذ للركلات الحرة في الدوري الإسباني.

أوسكار (22 عاما) خاض الموسم الماضي 32 مباراة مع ليجانيس، سجل خلالها 9 أهداف، وصنع هدفين، وانضم لقائمة إسبانيا التي أعلنها لويس إنريكي مؤخرا.

براهيم

أما براهيم، فيرغب ريال مدريد في إعارته لأنه يعوّل عليه في المستقبل.

براهيم انضم إلى ريال مدريد قبل عام ونصف قادما من مانشستر سيتي، لكنه لم يشارك إلا نادرا بعد أن رفض الخروج معارا خلال تلك الفترة.

براهيم (21 عاما) لعب 21 مباراة فقط بقميص ريال مدريد حتى اللحظة، سجل خلالها هدفين، وصنع 3 أهداف.

يوفيتش

وأخيرا، يبدو وضع لوكا يوفيتتش مختلفا، إذ لن يمانع ريال مدريد في بيعه لو حصل على عرض مالي جيد.

لكن ميلان في اللحظة نفسها، لا يرغب في شرائه، وإنما في استعارته.

وعانى المهاجم الدولي الصربي في التأقلم ضمن صفوف ريال مدريد منذ انضمامه إليه قادما من أينتراخت فرانكفورت مطلع الموسم.

يوفيتش (22 عاما) لعب 27 مباراة هذا الموسم، ولم يسجل خلالها سوى هدفين وصنع مثلهما.

اقرأ أيضا:

سيدة بايرن ميونيخ الحديدية

عبد الشافي ينفي الخلافات مع مرتضى منصور

ريال مدريد ميلان يوفيتش براهيم أوسكار رودريجيز
نرشح لكم
أخر الأخبار
المنصورة لـ في الجول: حل أزمة استاد المنصورة والفريق يعود للتدرب عليه 13 دقيقة | مصر
القيعي: حكم القمة نفذ الأجندة المطلوبة منه.. أخطاؤه وقحة 22 دقيقة | الدوري المصري
غزل المحلة لـ في الجول: الزمالك سدد مليون ونصف من قيمة انتقال إمام عاشور 32 دقيقة | الدوري المصري
كيف حول فليك بايرن من فريق مُهلهل إلى بطل ثلاثية في 9 أشهر 50 دقيقة | أوروبا
صفقة جديدة تقترب من كتيبة لامبارد.. تياجو سيلفا يوافق على عرض تشيلسي ساعة | الدوري الإنجليزي
كرة سلة – سيدات هليوبوليس بطلات لكأس مصر للمرة الأولى في التاريخ ساعة | رياضات أخرى
قائمة بيراميدز – غياب عبد الله السعيد أمام الإنتاج الحربي ساعة | الدوري المصري
لاجازيتا ديللو سبورت: ميلان يطمح في التعاقد مع ثلاثي ريال مدريد ساعة | أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 10 رسائل من مرتضى منصور بعد الفوز على الأهلي.. وموقف أوباما وساسي 2 بيراميدز يكشف تشخيص إصابة عبد الله السعيد 3 مروان محسن لـ في الجول: لقطة التسلل؟ وكأنها هي سبب كل ما حدث.. حسبنا الله ونعم الوكيل 4 وليد سليمان لـ في الجول: أنا في المستشفى.. لم أتعمد إيذاء عبد الشافي
قد ينال إعجابك