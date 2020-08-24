النجوم يعلن: نيلسون سانتوس مديرا فنيا للفريق

أعلن نادي النجوم عبر صفحته الرسمية تعيين البرتغالي نيلسون سانتوس لقيادة الفريق خلفا لمحمد صلاح.

وكان محمد صلاح قد رحل لقيادة فريق طنطا في الدوري الممتاز منذ أسبوعين.

ويعاون سانتوس كل من فابيو انريه مدرب عام وجوزيه أجوستو مدرب حراس مرمى.

ويحتل النجوم المركز الثامن في دوري الدرجة الثانية بمجموعة القاهرة برصيد 21 نقطة.

ويبلغ نيلسون سانتوس من العمر 36 عاما وكان مديرا فنيا الصيف الماضي بقيادة شباب بيلينسيس البرتغالي.

وسبق له العمل كمدرب مساعد مع فريق مارتيمو البرتغالي في موسم 2010 -2011.

كما سبق له التدريب في موزمبيق بقيادة فريقي كوستا دو سول وفيروفيارو.

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