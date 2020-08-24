جاريدو: أرسل كل الدعم والقوة إلى مؤمن زكريا.. استمر في القتال كمحارب عظيم

الإثنين، 24 أغسطس 2020 - 15:32

كتب : FilGoal

خوان كارلوس جاريدو

نشر خوان كارلوس جاريدو المدير الفني للوداد المغربي ومدرب الأهلي الأسبق تغريدة لدعم مؤمن زكريا بعدما علم بظروف مرضه.

مؤمن زكريا

النادي : الأهلي

وكتب جاريدو عبر حساباته الرسمية: "أريد أن أرسل كل ما عندي من دعم وقوة وشجاعة إلى مؤمن زكريا في هذا الوضع الصعب".

وتابع "يمكننا جميعا أن نمنحه طاقة إيجابية ونساعده في التغلب على هذا الوضع".

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وشدد جاريدو "الحياة رحلة والأشخاص الطيبون دائما في قلوبنا، أنا شخصيا أتذكر مؤمن كشخص ممتاز ويستحق كل خير".

واضاف "تعطي الحياة أسوأ العقبات لأعظم المحاربين، أستمر في القتال كمحارب عظيم".

وأتم "أتمنى لك كل الخير، شكرا".

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