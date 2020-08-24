جاريدو: أرسل كل الدعم والقوة إلى مؤمن زكريا.. استمر في القتال كمحارب عظيم
الإثنين، 24 أغسطس 2020 - 15:32
كتب : FilGoal
نشر خوان كارلوس جاريدو المدير الفني للوداد المغربي ومدرب الأهلي الأسبق تغريدة لدعم مؤمن زكريا بعدما علم بظروف مرضه.
مؤمن زكريا
النادي : الأهلي
وكتب جاريدو عبر حساباته الرسمية: "أريد أن أرسل كل ما عندي من دعم وقوة وشجاعة إلى مؤمن زكريا في هذا الوضع الصعب".
وتابع "يمكننا جميعا أن نمنحه طاقة إيجابية ونساعده في التغلب على هذا الوضع".
وشدد جاريدو "الحياة رحلة والأشخاص الطيبون دائما في قلوبنا، أنا شخصيا أتذكر مؤمن كشخص ممتاز ويستحق كل خير".
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I want to send all my support, strength and Courage to @moamen_zakaria88 In this difficult situation, all of us, we can give him the positive energy and help to overcome this situation. Life is a journey and good persons always remain in our hearts. Personally I remember Momen as an excellent person and he deserves all the best. Unfortunately sometimes Life give the worst obstacles to the greatest warriors. Momen keep fighting as a great warrior you are. All the best. Shokran
واضاف "تعطي الحياة أسوأ العقبات لأعظم المحاربين، أستمر في القتال كمحارب عظيم".
وأتم "أتمنى لك كل الخير، شكرا".
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