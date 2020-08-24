كيميش: إنه أهم يوم في حياتي

وصف جوشوا كيميش لاعب بايرن ميونيخ يوم الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا بأنه أهم يوم في مسيرته الاحترافية.

بايرن ميونيخ حصد لقب أبطال أوروبا بفوزه على سان جيرمان 1-0 على ملعب النور في لشبونة، هدف سجله كينجسلي كومان في شباك الفريق الذي ترعرع بصفوفه.

وقال كيميش في تصريحات أبزرها موقع ناديه: "إنه أهم يوم في حياتي المهنية، لا أستطيع أن أصف ما يعنيه التواجد في هذا الموقف".

وأضاف "الفوز بهذا اللقب مع زملائي هو أقصى ما يمكن تحقيقه".

وواصل البالغ من العمر 25 عاما "لقد منحنا هانز فليك شعورًا جيدًا وثقة كبيرة منذ البداية".

وأردف "مع الانتصارات تأتي المزيد من الثقة، إذا ارتكبت أخطاء، فسيقوم شخص آخر بدعمك وتصحيح ذلك".

وأتم كيميتش "لم نظهر بأفضل صورة أمام سان جيرمان، لكن أعتقد أ ةننا حصدنا لقب دوري الأبطال بجدارة".











































































الفرنسي كينجسلي كومان سجّل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 59 بضربة رأسية.

وُلد في باريس، وفي عُمر الثامنة انضم إلى باريس سان جيرمان، وقضى في صفوفه 10 سنوات من الترعرع والمراهقة.. لكنه في النهاية كان كابوس النادي الفرنسي العاصمي.

باريس سان جيرمان الذي قضى 9 سنوات في إنفاق مئات الملايين من اليوروهات في شراء أعتى نجوم كرة القدم، أدرك اليوم أنه كان في حاجة إلى تجنُب الاستغناء فقط عن مراهق في الثامنة عشر من عمره قبل 6 سنوات، حتى يحصد دوري أبطال أوروبا.

بايرن ميونيخ حصد اللقب السادس في تاريخه، ليعادل ليفربول في المركز الثالث على سلم الألقاب، خلف ريال مدريد وميلان.

كما حصّد بايرن ثلاثية الدوري والكأس ودوري أبطال أوروبا للمرة الثانية في تاريخه، بعد أن حققها في 2013.

بايرن حصد اللقب بانتصاره في كل مبارياته الـ11 التي خاضها، وهذا أمر يتحقق لأول مرة على الإطلاق في تاريخ البطولة.

النهائي كان الثاني في التاريخ بين طرفين من فرنسا وألمانيا، بعد نهائي 1976 بين بايرن ميونيخ وسانت إيتيان.

وهو ثاني نهائي يقام على ملعب النور الخاص بنادي بنفيكا، بعد نسخة 2014، والثالث عموما في أرض البرتغال.

أما هانز فليك، فبات سادس مدرب ألماني يظفر بذات الأذنين، بعد أودو لاتيك، وديتمار كرامر، وأوتمار هيتسفيلد، ويوب هاينكس، ويورجن كلوب.

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