أبو جريشة لـ في الجول: عودة بعض الغيابات ستساهم في تعديل الأداء

الإثنين، 24 أغسطس 2020 - 14:54

كتب : ياسر الشريف

لاعبو الإسماعيلي يحتفلون بالهدف الأول في الاتحاد السكندري

يرى محمد أبو جريشة المدرب العام للإسماعيلي أن عودة بعض اللاعبين الغائبين سيساهم في تعديل أداء الفريق خلال الفترة المقبلة.

وكشف أبو جريشة لـ FilGoal.com "همام طارق قد يتواجد ضمن قائمة الفريق في لقاء طنطا خاصة بعد الانتظام في تدريبات الفريق".

وتابع "نتابع استعدادات كل من باهر المحمدي ومحمود دونجا العائدين بعد فترة تأهيل عقب العودة من الإصابة".

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وأوضح جريشة "انضم الثنائي إلى تدريبات الفريق مؤخرا وجاري تجهيزهم للمباريات".

وشدد مدرب الإسماعيلي "سنتابع أيضا حالة فخر الدين بن يوسف البدنية لمعرفة مدى استعداده وبالتأكيد سيشكل إضافة للفريق".

وأتم تصريحاته "الفريق اكتسب إضافة بعودة محمد صادق ومحمد مخلوف وشيلونجو، وسيكون لهم دورا هاما في المباريات المقبلة".

وكان الإسماعيلي قد تعادل في أخر مباراتين بعد استئناف مسابقة الدوري أمام كل من وادي دجلة وحرس الحدود.

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