ليستر سيتي يمدد تعاقد لاعبه

الإثنين، 24 أغسطس 2020 - 13:18

كتب : محرر في الجول

نامبليس ميندي لاعب ليستر

أعلن ليستر سيتي تمديد تعاقد لاعب وسطه نامبليس ميندي لمدة موسمين.

وذكر الموقع الرسمي لليستر سيتي أن ميندي الذي شارك في 8 مباريات هذا الموسم، وقع على عقد جديد يربطه بالنادي حتى 2022.

وقال بريندان رودجرز مدرب الفريق للموقع الرسمي لليستر": "استمتعت بالعمل مع ميندي منذ وصولي إلى ليستر سيتي، وكلما رأيته أكثر زاد إعجابي، لذلك أنا سعيد لأنه مد التعاقد مع النادي لأنه يلعب دورا مهما".

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وتابع "امتلاك لاعب يتمتع بالخبرة والجودة والنضج يمثل دفعة كبيرة لنا، خاصة مع المشاركة الأوروبية في الموسم المقبل، لقد كان من لاعبي الفئة الأولى بالنسبة لي ولعب بشكل جيد للغاية في كل مرة شارك فيها، لذلك أنا سعيد لأنه ملتزم بمواصلة كونه جزءا مما نحاول بناءه في ليستر سيتي".

وكان ميندي انضم لليستر سيتي من نيس الفرنسي في 2016، وشارك مع الثعالب في 49 مباراة حتى الآن.

وأثرت الإصابة على موسمه الأول مع ليستر ليعود معارا إلى نيس.

ثم عاد وشارك في 32 مباراة خلال موسم 2018-2019.

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