فليك: نستحق الفوز والاحتفال لقد دافعنا بشجاعة أمام سان جيرمان

يؤمن هانز فليك المدير الفني لبايرن ميونيخ أن الدفاع ببسالة أمام باريس سان جيرمان جعل فريقه يستحق الفوز بالمباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا.

بايرن ميونيخ حصد لقب أبطال أوروبا بفوزه على سان جيرمان 1-0 على ملعب النور في لشبونة، هدف سجله كينجسلي كومان في شباك الفريق الذي ترعرع بصفوفه.

وقال فليك في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "أنا فخور بالفريق. التطور على مدى الأشهر الـ10 الماضية أمر مثير".

وأضاف "نحن نستحق الفوز والاحتفال، أشكر الفريق بأكمله".

وتابع "هناك الكثير من الأشخاص الذين ساعدونا، هذا الانتصار ساهم فيه الجميع في النادي".

وأكمل "الحقيقة أن الفريق قدم كل ما لديه في النهائي. لقد رأينا أن سان جيرمان لديه قوة رائعة للغاية، لكننا دافعنا بشجاعة أمامهم".

وأتم "أعتقد أننا نستحق الفوز بعد ما قدمناه في الشوط الثاني. لاعبو بايرن أرادوا للفوز وهذا أمر رائع لي كمدرب".











































































الفرنسي كينجسلي كومان سجّل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 59 بضربة رأسية.

وُلد في باريس، وفي عُمر الثامنة انضم إلى باريس سان جيرمان، وقضى في صفوفه 10 سنوات من الترعرع والمراهقة.. لكنه في النهاية كان كابوس النادي الفرنسي العاصمي.

باريس سان جيرمان الذي قضى 9 سنوات في إنفاق مئات الملايين من اليوروهات في شراء أعتى نجوم كرة القدم، أدرك اليوم أنه كان في حاجة إلى تجنُب الاستغناء فقط عن مراهق في الثامنة عشر من عمره قبل 6 سنوات، حتى يحصد دوري أبطال أوروبا.

بايرن ميونيخ حصد اللقب السادس في تاريخه، ليعادل ليفربول في المركز الثالث على سلم الألقاب، خلف ريال مدريد وميلان.

كما حصّد بايرن ثلاثية الدوري والكأس ودوري أبطال أوروبا للمرة الثانية في تاريخه، بعد أن حققها في 2013.

البافاري حصد اللقب بانتصاره في كل مبارياته الـ11 التي خاضها، وهذا أمر يتحقق لأول مرة على الإطلاق في تاريخ البطولة.

النهائي كان الثاني في التاريخ بين طرفين من فرنسا وألمانيا، بعد نهائي 1976 بين بايرن ميونيخ وسانت إيتيان.

وهو ثاني نهائي يقام على ملعب النور الخاص بنادي بنفيكا، بعد نسخة 2014، والثالث عموما في أرض البرتغال.

أما هانز فليك، فبات سادس مدرب ألماني يظفر بذات الأذنين، بعد أودو لاتيك، وديتمار كرامر، وأوتمار هيتسفيلد، ويوب هاينكس، ويورجن كلوب.

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