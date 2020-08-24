إنزاجي يريد بونافينتورا لإعادته لمنتخب إيطاليا

يرغب فيليبو إنزاجي المدير الفني لبينيفينتو الصاعد حديثا للدوري الإيطالي التعاقد مع جياكومو بونافينتورا.

وقال إنزاجي لصحيفة "لا جازيتا ديللو سبورت": "الخبرة شيء مهم مثل الشخصية، وبينيفينتو قادر على مد مسيرة بعض اللاعبين في الملاعب".

وتابع "على سبيل المثال، بونافينتورا يستطيع العودة للمنتخب الإيطالي من خلال اللعب معنا".

واستدرك "لكن لنكون واضحين نحن لا نبحث عن الأسماء بشكل عشوائي، أي لاعب سينضم إلينا يجب أن يكون متوافقا مع مشروعنا".

بونافينتورا البالغ 31 عاما انتهى تعاقده مع ميلان بعدما خاض في موسم 2019-2020، 32 مباراة سجل خلالها 4 وصنع 6.

بقميص ميلان خاض الدولي الإيطالي 184 مباراة سجلها خلالها 35 هدفا وصنع 30 وتوج بلقب السوبر الإيطالي في 2016.

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