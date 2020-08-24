مران الأهلي - جلسة مطولة بين فايلر واللاعبين.. وانتظام الشيخ

الإثنين، 24 أغسطس 2020 - 11:41

كتب : FilGoal

ريني فايلر ولاعبي الأهلي

عقد ريني فايلر المدير الفني لفريق الأهلي جلسة مطولة مع اللاعبين قبل انطلاق المران صباح اليوم الإثنين.

أحمد الشيخ

النادي : الأهلي

الأهلي

وشهدت الجلسة الحديث عن بعض الأمور الفنية الخاصة بالمرحلة المقبلة والتي تشهد العديد من الارتباطات المحلية والإفريقية.

ويدخل الأهلي معسكرا مغلقا غدا الثلاثاء استعدادا لمواجهة الجونة مساء الأربعاء ضمن مباريات الجولة 22 من الدوري المصري.

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وانتظم أحمد الشيخ في تدريبات الكرة اليوم الإثنين بعدما أدى برنامجا تأهيليا خلال الأيام الماضية للتعافي من إصابة آلام الكاحل.

وكشف سيد عبد الحفيظ مدير الكرة للموقع الرسمي للنادي "الشيخ يشارك بشكل طبيعي بعد تعافيه من الإصابة التي تعرض لها أمام أسوان".

وتابع "انتظم رفقة زملائه في التدريبات الجماعية بعد تنفيذ البرنامج التأهيلي".

ومن جانبه خصص فايلر فقرة للتصويب على المرمى في نهاية مران الفريق.

كما خصص يانكون ميشيل مدرب حراس المرمى وحدات تدريبية منوعة لثلاثي حراسة المرمى.

ويحتل الأهلي صدارة جدول ترتيب المسابقة برصيد 56 نقطة وبفارق 14 نقطة عن أقرب منافسيه.

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الأهلي أحمد الشيخ فايلر مران الأهلي
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