كوتينيو: استحققنا اللقب.. وهذا ما قلته لـ نيمار بعد المباراة

شدد فيليبي كوتينيو لاعب بايرن ميونيخ على استحقاق ناديه التتويج بدوري أبطال أوروبا.

بايرن ميونيخ الألماني قهر باريس سان جيرمان الفرنسي بهدفٍ دون رد في ملعب النور بالعاصمة البرتغالية لشبونة، في نهائي المسابقة.

وصرّح كوتينيو بعد اللقاء: "استحققنا اللقب".

وأضاف لاعب الوسط البرازيلي المعار من برشلونة: "النهائيات تُحسَم بالتفاصيل الصغيرة، وفي النهاية صرنا الأبطال".

وأكمل كوتينيو: "ينتابني شعور مميز للغاية لا أستطيع وصفه في كلمات".

وأتم: "أخبرت نيمار أنه لاعب عظيم، وأنه سيعود ليقاتل من أجل هذه البطولة في مرات أخرى مقبلة".













































































الفرنسي كينجسلي كومان سجّل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 59 بضربة رأسية.

وُلد في باريس، وفي عُمر الثامنة انضم إلى باريس سان جيرمان، وقضى في صفوفه 10 سنوات من الترعرع والمراهقة.. لكنه في النهاية كان كابوس النادي الفرنسي العاصمي.

باريس سان جيرمان الذي قضى 9 سنوات في إنفاق مئات الملايين من اليوروهات في شراء أعتى نجوم كرة القدم، أدرك اليوم أنه كان في حاجة إلى تجنُب الاستغناء فقط عن مراهق في الثامنة عشر من عمره قبل 6 سنوات، حتى يحصد دوري أبطال أوروبا.

بايرن ميونيخ حصد اللقب السادس في تاريخه، ليعادل ليفربول في المركز الثالث على سلم الألقاب، خلف ريال مدريد وميلان.

كما حصّد بايرن ثلاثية الدوري والكأس ودوري أبطال أوروبا للمرة الثانية في تاريخه، بعد أن حققها في 2013.

بايرن حصد اللقب بانتصاره في كل مبارياته الـ11 التي خاضها، وهذا أمر يتحقق لأول مرة على الإطلاق في تاريخ البطولة.

النهائي كان الثاني في التاريخ بين طرفين من فرنسا وألمانيا، بعد نهائي 1976 بين بايرن ميونيخ وسانت إيتيان.

وهو ثاني نهائي يقام على ملعب النور الخاص بنادي بنفيكا، بعد نسخة 2014، والثالث عموما في أرض البرتغال.

أما هانز فليك، فبات سادس مدرب ألماني يظفر بذات الأذنين، بعد أودو لاتيك، وديتمار كرامر، وأوتمار هيتسفيلد، ويوب هاينكس، ويورجن كلوب.

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