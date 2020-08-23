رايولا: إبراهيموفيتش لم يتوصل لاتفاق مع ميلان.. وسنناقش تجديد عقد بوجبا مع يونايتد

الأحد، 23 أغسطس 2020 - 19:28

كتب : FilGoal

زلاتان إبراهيموفيتش - ميلان - بولونيا

صرّح مينو رايولا وكيل زلاتان إبراهيموفيتش، أن موكله لم يتوصل لاتفاق حتى اللحظة بشأن تجديد عقده مع ميلان.

وصرّح رايولا لـ سكاي سبورت إيطاليا: "حتى اللحظة، إبراهيموفيتش لن يكون في ميلان، لا نزال نتفاوض ولكن لم نتوصل لاتفاق بعد. المسألة ليست متعلقة بالأموال، ولكنها مسألة قناعة وأسلوب، يجب اقتناع الطرفين للتوصل إلى اتفاق، ولو لم يرغب إبراهيموفيتش في البقاء بـ ميلان، فلن يكون هناك تفاوض".

وأضاف: "نحن في مرحلة حساسة جدا من المفاوضات، لن أقول أكثر من ذلك، أنا متفائل دائما، لا أعمل لخلق المشاكل، ولكن لإيجاد الحلول".

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وتحوّل رايولا للحديث عن موكله الآخر، بول بوجبا نجم مانشستر يونايتد.

وقال رايولا: "بوجبا سيبقى في مانشستر يونايتد، إنه محور مشروع مهم، وفي السنوات الماضية يونايتد لم يرغب أبدا في فتح مفاوضات لبيعه، إنه ليس أحد اللاعبين الذين يثيرون الجدل، خصوصا في الوقت الذي يجب الحفاظ فيه على الهدوء".

وواصل كاشفا: "سنتعامل مع مسألة التجديد بهدوء دون ضغط، سنواصل التحاور بهذا الشأن".

لاعب آخر متعاقد مع رايولا لن يغادر ناديه هذا الصيف، هو إرلينج هالاند.

وقال رايولا: "من لم يتعاقدوا معه ندموا على ذلك، وهو حلم لمن يرغبون في استقدامه، لن ينتقل إلى أي مكان هذا العام، إنه بخير في دورتموند، ليس الوقت الملائم لينتقل إلى نادٍ آخر، ونحن على دراية كاملة بالمسيرة الاحترافية التي يمكن أن يحظى بها".

وأخيرا اختتم حديثه عن وضع جيانلويجي دوناروما: "لا أريد الحديث عن دوناروما، لأني أدرك مدى حساسية الوضع مع الجمهور والبيئة المحيطة حوله. النادي لديه أولويات أخرى الآن وهذا ليس الوقت الملائم للحديث".

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