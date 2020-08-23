بعد احتساب 4 ركلات جزاء وإلغاء الخامسة.. التعادل يحسم مواجهة الحدود والإسماعيلي

حسم التعادل مواجهة حرس الحدود والإسماعيلي التي أقيمت على ملعب المكس ضمن مباريات الجولة 21 من مسابقة الدوري المصري.

انتهى اللقاء بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق في مباراة شهدت احتساب أربع ركلات جزاء بقيادة الحكم إبراهيم نور الدين، وإلغاء الخامسة بعد اللجوء لتقنية الفيديو.

لم يساعد التعادل كلا الفريقين، إذ ارتفع رصيد الإسماعيلي إلى 24 نقطة في المركز التاسع من 20 مباراة، وارتفع رصيد حرس الحدود إلى 23 نقطة من نفس عدد مباريات الدراويش.

وتعادل الدراويش للمرة الثالثة على التوالي في مسابقة الدوري المصري.

بدأت أحداث المباراة سريعة وكاد أحمد مدبولي أن يفتتح التسجيل في الدقيقة 19 لكن تألق أحمد السعدني حارس مرمى حرس الحدود وتحولت لركلة ركنية.

وحصل حرس الحدود على ركلة جزاء في الدقيقة 27 بعدما استغل جريندو خطأ ساذج من دفاع الإسماعيلي، وسجلها مصطفى جمال على يمين محمد مجدي حارس الدراويش في الدقيقة 29.

وقبل نهاية الشوط الأول بثواني نجح عماد حمدي في تسجيل هدف التعادل من تسديدة أرضية تخطت حارس مرمى الحدود وسكنت الشباك.

وفي الشوط الثاني حصل جريندو على ركلة جزاء جديدة لحرس الحدود في الدقيقة 55 ولكن أهدرها مصطفى جمال خارج المرمى.

وفي الدقيقة 61 طالب لاعبو الإسماعيلي بركلة جزاء بعد تدخل قوي مع محمد حمدي زكي ولجأ إبراهيم نور الدين لتقنية VAR وتأكد من صحتها قبل احتسابها.

ونجح عمر الوحش في تسجيل هدف التقدم للدراويش من ركلة جزاء في الدقيقة 64، وبهدها بثلاث دقائق احتسب نور الدين ركلة جزاء ثالثة لحرس الحدود قبل أن يلجأ لتقنية VAR ويتم إلغائها.

ولم تنته إثارة ركلات الجزاء في المباراة عند هذا الحد إذ طالب لاعبو الحدود بركلة جزاء جديدة في الدقيقة 75 واحتسبها إبراهيم نور الدين بعد اللجوء لتقنية VAR وسجل جريندو هدف التعادل في الدقيقة 77.

يلعب الإسماعيلي مباراته المقبلة أمام طنطا يوم الخميس المقبل في محاولة لتحقيق الانتصار الأول بعد غياب في خمس مباريات متتالية.

أما حرس الحدود فيواجه الاتحاد السكندري يوم الخميس المقبل ضمن مباريات الجولة 22 من الدوري.

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