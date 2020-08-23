سكاي: كل شيء تم.. أرسنال يحسم السباق ويحصل على خدمات مدافع ليل

"كل شيء تم" هكذا عنونت شبكة سكاي سبورتس لتغلق ملف المدافع البرازيلي جابرييل بإتمام اتفاقه مع أرسنال.

أرسنال نجح في تخطي نابولي الإيطالي ومانشستر يونايتد الإنجليزي، ليحسم صفقة التعاقد مع جابرييل، وفقا لـ سكاي.

المدافع البرازيلي يستعد للوصول إلى لندن في الساعات القليلة المقبلة قبل أن يخضع لفحوصات الكشف الطبي ويوقع بشكل رسمي لـ أرسنال، وفقا لـ سكاي.

وكانت صحيفة جارديان قد كشفت أن عقد جابرييل مع أرسنال سيكون لمدة 5 سنوات ودفع أرسنال 30 مليون يورو للحصول على اللاعب.

جابرييل صاحب الـ 22 عاما انضم لصفوف ليل عام 2017 قادما من أكاديمية أفاي البرازيلية.

وخرج البرازيلي جابرييل معارا مرتين من ليل، مرة لـ تروا الفرنسي، ومرة لدينامو زغرب وحقق لقب الدوري الكرواتي مع الفريق.

هذا الموسم، وبعد تثبت نفسه مع ليل، شارك جابرييل في 34 مباراة ونجح في التسجيل مرة.

تحرك أرسنال للتفاوض مع جابرييل، جاء بسبب رغبة أرتيتا في تغيير شكل أسلوبه الدفاعي في الموسم المقبل، ويسعى لإشراك ثنائي قلب دفاع يمتاز بالقوة الجسمانية والتمرير الجيد للأمام وفقا لتقرير سابق من شبكة ذا أثليتك الموثوقة.

لا يوجد أي لاعب قام بتمريرات صحيحة للنصف الثاني من الملعب في الدوري الفرنسي، أكثر من جابرييل بواقع 255 تمريرة، ويأتي في المركز الثاني كأكثر مرر كرات للأمام بـ 578 تمريرة.

أرسنال تعاقد بالفعل مع ويليام صاليبا الصيف الماضي، واللاعب قضى فترة إعارة مع سانت إيتيان والآن يستعد لبداية مشواره مع المدفعجية، مع شراء عقد المدافع بابلو، ومع ضم جابرييل الذي يلعب بالقدم اليسرى، سيصبح خط دفاع أرسنال بالمواصفات التي أرادها أرتيتا من جانب العمر الصغير والقوة الجسمانية ودقة التمرير.

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