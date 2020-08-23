مولر: لاعبو سان جيرمان أصبحوا أكثر نضجا.. لا نخاف فنحن نملك نوير

يدرك توماس مولر مهاجم بايرن ميونيخ مدى قوة منافسه في نهائي دوري أبطال أوروبا، باريس سان جيرمان، لكنه يرى أن الثقة الكبيرة التي يشعر بها فريقه قد تقوده إلى اللقب.

باريس سان جيرمان الفرنسي يصطدم بـ بايرن ميونيخ الألماني في نهائي دوري أبطال أوروبا على ملعب النور بالعاصمة البرتغالية لشبونة، مساء الأحد.

وقال مولر في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "لقد أصبح لاعبو باريس سان جيرمان أكثر نضجا".

وأضاف "لا يمكنك إبعاد أي خصم في العالم بنسبة 100٪ عن مرماك، حتى لو كان هذا هو هدفنا دائما".

ويعلم مولر مدى قدرة فريق سان جيرمان على خلق الفرص لتسجيل الأهداف، لكنه لا يخشى ذلك، إذ قال "نملك مانويل نوير في المرمى".

وشدد الدولي الألماني "لدينا ثقة كبيرة في أنفسنا، لذا نحن في حالة معنوية جيدة استعدادا للقاء يوم الأحد".

ويدخل بايرن ميونيخ النهائي بسلسلة رائعة من 29 مباراة بدون هزيمة (28 انتصارا وتعادل واحد).

وأتم مولر "الآن علينا أن نكلل تلك المسيرة بنجاح كبير حتى نذهب لعطلة ممتعة بعد إنجاز كبير".

ويسعى بايرن للتتويج بدوري الأبطال للمرة السادسة في تاريخه، وإكمال ثلاثية الدوري والكأس ودوري الأبطال هذا الموسم.

الثلاثية التاريخية لو تحققت ستكون الثانية في تاريخ النادي البافاري، بعد ثلاثية 2013، ولم يتحقق هذا إلا من قبل نادي برشلونة في 2009 و2015.

بينما يتمنى باريس سان جيرمان الفوز باللقب الأول في تاريخه بدوري أبطال أوروبا.

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