رئيس الاتحاد الأوروبي يكشف عن إمكانية استمرار دوري الأبطال بالنظام الجديد

الأحد، 23 أغسطس 2020 - 15:39

كتب : محرر في الجول

برشلونة - بايرن ميونيخ - 8-2

كشف ألكسندر تشيفرين رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم عن إمكانية إقامة بطولتي دوري الأبطال والدوري الأوروبي بنظام المباراة الواحدة بداية من ربع النهائي مرة أخرى.

وتحولت مباريات البطولتين بداية من ربع النهائي إلى نظام خروج المغلوب من مباراة واحدة على أرض محايدة، بسبب ضيق الوقت مع تفشي فيروس كورونا.

ويقام نهائي دوري أبطال أوروبا اليوم الأحد في لشبونة بين باريس سان جيرمان وبايرن ميونيخ.

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وقال تشيفرين لوكالة "رويترز": "كنا مجبرين على القيام بذلك ولكن في النهاية نرى أننا اكتشفنا شيئا جديدا، لذلك سنفكر في الأمر في المستقبل بالتأكيد".

وتابع "لم يكن هناك الكثير من الأمور الخططية، إذا سجل أحد الفريقين هدفا يجب على الآخر التسجيل في أسرع وقت ممكن، لكن في نظام الذهاب والإياب لا يزال هناك متسع من الوقت للفوز بالمباراة التالية".

وأوضح "المباريات أكثر إثارة بالتأكيد ولكن بالطبع علينا أيضا التفكير في حقيقة أن عدد المباريات أصبح أقل، لذا سيتعين علينا مناقشة عندما ينتهي هذا الوضع المجنون".

ثم أضاف "إذا لعبنا هذا النظام بعد ذلك سنلعب في مدينة واحدة، حيث يمكن قضاء أسبوع من كرة القدم أو شيء من هذا القبيل، لكن من السابق لأوانه التفكير في الأمر".

وأتم "لقد رأينا النجاح الكبير في زيادة نسبة المشاهدة عبر التلفزيون، وربما أثر في ذلك أيضا أننا في شهر أغسطس والناس في منازلهم، ولكنها بطولة مثيرة للاهتمام".

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