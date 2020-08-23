سكاي: تمت.. بيبي رينا إلى لاتسيو

الأحد، 23 أغسطس 2020 - 15:27

كتب : FilGoal

بيبي رينا

اقترب لاتسيو من إعلان ضم بيبي رينا حارس مرمى ميلان بشكل رسمي بعدما التوصل لاتفاق مع اللاعب وناديه.

وأفادت شبكة سكاي سبورت إيطاليا أن لاتسيو توصل إلى اتفاق على ضم رينا لمدة موسمين.

وأوضح التقرير أن رغبة بيبي رينا في الظهور من جديد في دوري أبطال أوروبا كانت أهم أسباب انضمامه لنسور العاصمة الإيطالية.

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ميلان الذي يملك رينا حاليا أعاره إلى أستون فيلا في النصف الثاني من الموسم المنصرم.

عقد رينا ينتهي مع ميلان في الصيف المقبل، وبالتالي قد تكون الفرصة الأخيرة ليتربّح ماديًا من ورائه.

رينا (37 عاما) الدولي الإسباني السابق، لعب 12 مباراة مع أستون فيلا خلال نصف موسم، وساهم في بقائه بالدوري الإنجليزي.

وسبق لـ رينا اللعب لأندية برشلونة، فياريال، ليفربول، نابولي، بايرن ميونيخ.

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