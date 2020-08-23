جهاز بيرلو المعاون يتكون من 14 فردا

أعلن نادي يوفنتوس الجهاز المعاون لأندريا بيرلو المدير الفني الجديد للسيدة العجوز.

ويتكون الجهاز الفني الجديد للبيانكونيري من 14 فردا.

وأفاد يوفنتوس عبر موقعه أن الفريق سيبدأ الاستعدادات لموسم 2020-2021 يوم الإثنين بقيادة أندريا بيرلو وجهازه.

وجاءت القائمة الكاملة للجهاز الفني ليوفنتوس على النحو التالي:-

المدير الفني: أندريا بيرلو

المدرب المساعد: إيجور تودور

المساعد الفني: روبيرتو بارونيو

المساعد الفني: أنطونيو جالياردي

رئيس قسم التحضير الرياضي: باولو بيرتيلي

المدرب الرياضي: أندريا بيرتوسيو

المدرب الرياضي: إنريكو مافي

رئيس قسم القوة وعلوم الرياضة: دوتشيو فيراري برافو

مساعد علوم الرياضة: أنطونيو جوالتيري

مدرب حراس المرمى: كلاوديو فيليبي

مساعد مدرب حراس المرمى: توماسو أورسيني

رئيس قسم تحليل المباريات: ريكاردو شيريا

مساعد تحليل المباريات: دومينيكو فيرنامونتي

مساعد تحليل المباريات: جوزيبي مايوري

إيجور تودور معروف بالفعل لجماهير البيانكونيري كجزء من الفريق في أواخر التسعينيات وأوائل العقد الأول من القرن الـ21.

وشغل تودور منصب مساعد مدرب المنتخب الكرواتي، وسبق له أن قاد هايدوك سبليت وباوك وكارابوك سبور وجالاتا سراي وأودينيزي.

سينضم كل من روبيرتو بارونيو وأنطونيو جالياردي إلى تودور، ويمتلك كلاهما خبرة في إعداد المنتخب الإيطالي، فقد عمل بارونيو كمدرب لفريق أقل من 19 عامًا، وجالياردي كمحلل لمباريات الفريق الأول، في حين يتولى باولو بيرتيلي، الذي سبق له أن أمضى فترة في يوفنتوس من 2011 إلى 2014، منصب رئيس قسم التحضير الرياضي.

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